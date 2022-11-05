Sarı-lacivertli kulübün başkanı, gündeme dair önemli açıklamalar yaparken camiaya çağrıda bulundu.

Ali Koç, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapılan Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısında gündeme dair önemli açıklamalar yaparken sarı-lacivertli camiaya yönelik önemli uyarılarda da bulundu.

Ne söylendi?

Ali Koç, divan kurulunda şu ifadeleri kullandı: "Cumhuriyetimizin 100. yılında kulübümüze yakışır, gurur verici adımlar atmaya devam edeceğiz.

"Fenerbahçe, kürek şubesinde Türkiye'nin açık ara en iyi takımı oldu. Ne var, ne yok tüm kupaları kazandı. Öncelikle onları tebrik ediyorum.

"Karaborsa büyük sıkıntı. Başakşehir maçına 42 bin seyirci gelmiş, 5 bin bilet devredilmiş. Bize şikayetler geliyor. 'Kombine, bilet alamıyoruz ama maça saatler kala biletlerin karaborsada satıldığını görüyoruz' diyorlar.

"Bu sorunu çözmek adına harekete geçtik. Kurunun yanında yaş da yandı. Hiçbir suçu olmayanlardan özür diliyorum.

"Bunu yapmak zorundaydık. Bir şeyi tespit etmemiz gerekiyordu. Bundan sonra devir konusunda sıkıntı olmayacak."

"Havaya girmeyin"

Koç, "Oynadığımız futbol, savaşçı ruhumuz, hocamızın söylemleriyle bu süreci üstünlük sağlayarak geçiriyoruz. Fakat önemli olan sezon sonu üstünlük sağlamak.

"Rakiplerimizle alay etmeyin, fazla havaya girmeyin. Camiada bir rehavet var, çok erken. Daha gidecek çok yolumuz var.

"Hep böyle gitmeyecek. Düştüğümüz zamanlar da olacak. Bunu tüm branşlar için söylüyorum.

"Dün basketbolda beklentimizin altında oynamamıza rağmen, sonuna kadar mücadele ettik ve 1 sayı ile kaybettik.

"Futbolda Ümraniyespor maçından sonra dediğim gibi, hayırlı bir mağlubiyet oldu. Son 10 senede 5 kez şampiyon olan rakibimizin adalet arayışı var.

"20 Ekim'de açıklama yaptılar. Her takıma yapılan haksızlıkları kendi kanallarında göstereceklerini ifade ettiler. "Bu topa girmek istemezdik, ama söylemler adımızı zikrederek ya da ima ederek oldu" dedi.

"Birilerinin emrinde çalışıyorlar"

Ali Koç şunları ekledi: "Adalet arayışından ilham alarak Başakşehir maçındaki penaltı pozisyonunu Galatasaray'a gönderdik.

"Sezon başından bu yana tüm pozisyonları göndermemizi istediler. Biz de Türk futbolunun adaleti olmadığını söylüyoruz. Zaten bir evvelki federasyonların da amacı adalet değildi.

"İsterseniz son 4 senedeki tüm lehte ve aleyhteki pozisyonları tek tek konuşalım. Biz işler iyi giderken de adalet diyorduk.

"Türk futbolunun adalet arayışında her zaman varız. Biz de Türk futbolunun adaleti olmadığını söylüyoruz. Zaten bir evvelki federasyonların da amacı adalet değildi.

"Çok şükür, başarır başaramaz, ama bu TFF'nin niyeti iyi. Testleri geri yerine koydu üstüne de testler getirdi. Ama bu kronik sorun 20 yıllık bir sorun. Bunları düzeltmek zaman alacak.

"Galatasaray'ın cevabını biz bile yeni öğrendik, ama hemen bir gazetede çıktı. Bu bizden çıkmaz, bu Ali Naci Küçük denen adam... İzlerseniz nasıl bir adam olduğunu görürsünüz.

"Bunlar bizi hedef alıyor. Birilerinin emrinde çalışıyorlar."