Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, gelecek sezonki teknik direktörü açıkladı: "Ya İsmail Kartal ya da Jorge Jesus"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç; Beyaz Futbol'da Ahmet Çakar, Abdülkerim Durmaz, Rasim Ozan Kütahyalı ve Sinan Engin'in konuğu oldu.

Koç, gelecek sezonki teknik direktörden Mesut Özil'e kadar birçok konuya açıklık getirdi.

Ali Koç, 30 Mayıs'a kadar teknik direktör konusunu açığa kavuşturacaklarını belirtti.

"Bizim çalışabileceğimiz iki tane hocamız var. Biri doğal olarak İsmail hoca, biri de Jorge Jesus.

Seçim dönemi

Ahmet Çakar'ın 2018'e dönsek tekrar aday olur muydunuz sorusuna Ali Koç şu şekilde yanıt verdi.

"Bazen kazanınca kaybedersin, bazen kaybedince kazanırsın. O güne dönsek, bir sene daha beklerdim. Kulübün içindeki sıkıntılı durum, çok daha su üzerine çıkardı. Gemiyi yüzdürebilmek için çok ciddi maddi ve manevi dokunuşlar yaptık. O dokunuşlarla keşke kupa gelseydi ama olmadı. Ama küçüklüğümden beri bu hayalimdi."

"İlk sezonumda çok fazla değişiklik yaptık. Sonra Ersun Hoca geldi, dokunuşlar yaptı. İkinci sezonumda 22. haftaya geldiğimizde, şampiyonluğun en büyük adayıydık. Sonra 22. haftadan sonra bize operasyon çekildi. Sonra Erol Hoca geldi, iyi bir kadro kurduk. Ahmet hocam sizin de dediğiniz gibi 13-15 puanımız çalındı. 8 senede 4 takım şampiyon olmuş ama 1 tanesi bile Fenerbahçe değil.

Mesut Özil konusu

fenerbahçe Başkanı Ali Koç, son olarak Konyaspor maçının ardından kadro dışı bırakılan Mesut Özil konusuna da değindi.

"Mesut Özil'in menajeriyle bugün konuştuk. İki tarafın da hayırlısı neyse, o yapılmalı. Görüşmeler sonucu neyin hayırlı olacağına karar vereceğiz. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında şampiyon olmaktan başka derdimiz yok.

Ali Koç:



🗣 "Mesut Özil'in menajeriyle bugün konuştuk. İki taraf için de hayırlısı ne ise o yapılmalı." pic.twitter.com/RAMU7q1XxQ — GOAL Türkiye (@GoalTurkiye) May 23, 2022

Geçmişe dönsek, Mesut'u yine alırdım. Bu transferde iki taraf da çok arzuluydu. Arsenal'dekine çok düşük maaş alacaktı. Bonservisi yoktu. Mesut Özil gibi dünya yıldınız kim istemez. Bazen tutuyor, bazen tutmuyor.

Mesut da böyle bir senaryo olsun diye gelmedi. Elinden geleni yaptı, talihsiz sakatlıklar oldu. Esas olan, kendisinin de dediği gibi Fenerbahçe."

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