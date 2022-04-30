Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, dört farklı kulübün şampiyonluğunu gören ilk başkan oldu

2021-2022 sezonunda mutlu sona Karadeniz temsilcisi Trabzonspor ulaştı. Teknik Direktör Abdullah Avcı da kariyerindeki ilk lig şampiyonluğuna bordo mavili ekip ile ulaştı.

Öte yandan anlık olarak ligin ikincisi konumunda bulunan Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, kötü bir istatistikle tarihe geçti.

Ali Koç 2018'de Aziz Yıldırım'dan devraldığı başkanlık döneminde dört farklı kulübün şampiyonluğunu gördü ve bunu başaran ilk başkan oldu.

Dört yıllık süreç

Ali Koç'un göreve geldiği ilk sezonda Comolli ve Cocu ile yapılanmaya giden Fenerbahçe, o sezonu genellikle küme düşme hattı ve çevresinde geçirmiş sezonu da Ersun Yanal ile birlikte 6. bitirmişti. Ezeli rakibi Galatasaray ise Fatih Terim ile şampiyonluk yaşamıştı.

Ali Koç'un ikinci sezonunda Ersun Yanal ile birlikte sezona iyi bir giriş yapılsa da işler sezonun ikinci bölümünde istenildiği gibi gitmemişti. Sezon ise Başakşehir'in şampiyonluğu ile noktalanmıştı.

Başkan Ali Koç'un üçüncü sezonu iddialı transferler ile başlarken göreve Erol Bulut getiriyordu. 2020-2021 sezonu sonuna kadar şampiyonluk kovalansa da Sivasspor maçında alınan mağlubiyet belki de şampiyonluğa mal oluyordu. Sezon ise Beşiktaş'ın averaj ile şampiyon olarak noktmasıyla noktalandı.

Başkanlık döneminin ikinci üç yılına giren Ali Koç, bu kez de Vitor Pereira'yı göreve getirdi. Birtakım başarısızlık ve kadro içindeki huzursuzluklar nedeniyle Portekizli teknik direktör ile yolları ayıran Fenerbahçe'de devre arasında İsmail Kartal geldi. 60 yaşındaki teknik direktör, başarılı bir çizgide ilerlese de Trabzonspor ile olan fark kapanmadı. Böylece bordo mavili ekip Ali Koç döneminde şampiyonluk yaşayan dördüncü takım oldu.

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