Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: "Cumhuriyet'in 100. yılında şampiyonluk en çok bize yakışır"

Sarı-lacivertlilerin başkanı, 2022/23 sezonu için şampiyonluğu kendi kulübüne yakıştırıyor.

Ali Koç, yeni TFF yönetiminin adil bir rekabet sunacağını söylerken Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında mutlak başarı hedefliyor.

Türkiye'nin tüm şehirlerinden gençlerin kültür, sanat, spor, seyahat faaliyetlerine erişiminde fırsat eşitliği sağlamak ve gençlerin sosyalleşmelerini desteklemek amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Genç Ne Sever" platformunun tanıtım toplantısı yapıldı.

Toplantıda söz alan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "kalbi Türk futbolunu geliştirmek için atanların iktidarda olduğu bir dünyada" şanslarının daha yüksek olacağını belirtti.

Ali Koç ne söyledi?

Organizasyona Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin de katıldığını söyleyen Ali Koç şunları söyledi:

"Onun 15 günde yaptıkları yapacaklarının teminatıysa, daha adil bir rekabet olacağını görüyorum. Şu kurullarını da seçsin, onu da görelim."

"Gerçekten futbola hizmet etmek isteyenlerin, kalbi Türk futbolunu geliştirmek için atanların iktidarda olduğu bir dünya olursa, Fenerbahçe'nin şansı her zamankinden fazla olur."

Ali Koç futbolda uzun süredir şampiyon olamadıklarını hatırlatarak, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünde zafere ulaşmak istediklerini dile getirdi:

"Türkiye'nin 100. yılında ne kadar alanda başarılı olabilirsek, bizim için o kadar değerli. Fenerbahçe, güzel ülkemizin kurtuluşu ve kuruluşunda bir spor kulübünün yapacağından fazlasını yapmış."

"Tüm kulüpler yapmış ama Fenerbahçe bir adım öteye gitmiş, çok şey yapmış. O yüzden biz, 'Fenerbahçe, bir spor kulübünden öte.' deriz. Şehitler ve gaziler verdik. Ata'mızın da takdirine şayan olduk. Bu bizim en çok gurur ve şeref duyduğumuz, sevindiğimiz şey."

"O yüzden Cumhuriyet'in 100. yılında şampiyonluk en çok bize yakışır. Bizim futbolda kuraklık biraz uzun sürdü. Diğer branşlarda işler iyi gidiyor. Kim hak ediyorsa o kazansın ama inşallah Fenerbahçe kazanır."

Ali Koç başka ne söyledi?

Gecenin sunucusu Ufuk Özkan'a tuttuğu takımı soran Ali Koç, "Galatasaraylıyım" yanıtını alınca, "Her güzelin bir kusuru var. Senin kusurun da bu" diye şaka yaptı.

Ayrıca sarı-lacivertlilerin başkanının yeni TFF yönetimi hakkında söylediği sözlerin ardından Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile şakalaşmaları salonda gülüşmelere neden oldu.

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