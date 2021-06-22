Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Aziz Yıldırım da aday olsa kararım değişmez

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı - lacivertli kulüpte gerçekleştirilecek olan seçim süreciyle ilgili düşüncelerini paylaştı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Habertürk'te gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Koç, seçim hakkında düşüncelerini açıklarken, Galatasaray'ın 38. başkanı Burak Elmas ile çok yakın dost olduklarının da altını çizdi.

Ali Koç neler söyledi?

"Buradan futbola bağlayalım; geçen yaz da umut verici bir durumdaydık. Fakat ne olduysa yazın, konfor alanları genişledi, önlemleri de daha az ciddiye aldık ve tekrar bir ikinci dalgayı yaşadık. İnşallah bu yaz döneminde bunu yaşamayız. Ben henüz olamadım aşı Covid atlattığım için ama herkesi aşı olmaya ve rehavete kapılmaya davet ediyorum.

Çünkü biz kulüpler olarak bir sezonu daha seyircisiz geçiremeyiz. Bir sezon daha statların, salonların kapanma lüksü hiçbir kulüp için yok. Bizim yayın gelirinden sonra ikinci en büyük gelirimiz stat gelirleri. Bilhassa büyük kulüpler için. Bir sezonu daha böyle geçirecek hem psikolojik hem finansal durumumuz yok. O yüzden herkesten öncelikle tabii kendi sağlıkları için lütfen yazın önlemlere dikkat edelim ve aşı olacaklar da aşısını olsun."

"Listenin son anda açıklanması sıkıntı yaratmaz"

"Fenerbahçe’nin seçimlerine bakarsanız, Aziz başkanın tek aday olarak girdiği dönemlerde de cumartesi sabahı, normalde Pazar günü oy verilir, cumartesi konuşmalar yapılır, genelde seçimin ilk gününde yönetim kurulları açıklanır. Gidin 20 sene geriye, belki 1-2 aday dışında hep son dakikada açıklanır. Dolayısıyla bu, bizim camiamızın kültürüne ters bir durum değil. Hatta geçmiş yıllarda çok kez gece yarıları listelerin değiştiği olmuştur. Bunu yaşayarak gördük.

Sağlıklı bir sistem mi? Belki de bazı başka takımların yaptığı gibi seçime belli bir süre kala adayların yönetim ve diğer kurullarını açıklaması ve sabitleştirmesi daha uygun olur diye düşünüyorum. Ama bizim camiamızda ve tüzüğümüzle paralel olarak bunun son dakika açıklanması sıkıntı yaratmaz."

"3 yıl istediğimiz gibi geçmedi"

"Gelelim yönetim kurulumuza… Yönetim kurulumuza öncelikle teşekkür ediyorum. 3 sene boyunca ki ışık hızında geçti, hem benim liderliğimde hem de camiamızın çıkarları konusunda herkes özveriyle samimiyetle elinden geleni yaptı. Biz Fenerbahçe’yi devraldığımızda çok da parlak bir tabloyla devralmadık. İşimiz zaten başından zordu. Bir de benim üstümde kurgulanan algılar, benim amacım Fenerbahçe’ye başkanlık yapmaktan öteye, hatta kulübümüzü bir araç olarak kullanıp siyasi emeller içinde olduğum pompalanmıştı biliyorsunuz. Ne yazık ki yer edindi. Bana göre deli saçması bir olaydı. Şu an bunun değiştiğini düşünüyorum.

Bu algı, bu rüzgardan nasibini alan, durumdan faydalanan veya kraldan çok kralcı olan veya rüzgarın geldiği yerleri daha sempatik gören insanlar tabii bizim saha dışındaki hayatımızda kolay olmadı. Yönetim kurulundan buraya gelmiştik, burayı daha sonra açarız. Yönetim kurulu olarak hem finansal açıdan hiç konfor alanı kalmamış bir Fenerbahçe’ye geldik hem 4 yıldır şampiyon olamamış bir kulüp, şampiyonluk baskısı var hem de diğer hiçbir rakibimizin uğraşmak zorunda kalmadığı dış etkenlerle uğraşarak bir 3 yıl geçirdik. İstediğimiz gibi geçti mi hayır. Bir gerçek var ki herkes elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştı."

"Yönetimde taze kana ihtiyaç var"

"Bu arada ikisi sağlık nedeniyle olmak üzere 4 ayrılığımız oldu. Bu da bu süreçte normaldir. Ama dikkat edin buradaki Ali Koç karşıtlığı, başka kulüplerin muhatap olmadığı şeyler derken işte bakın diğer kulüplerin hiçbirinin yönetimi konuşulmaz. Trabzonspor’da yöneticilerin isimlerini bir iki kişi dışında bilmezsiniz. Beşiktaş ve Galatasaray da keza öyle. Ama her sorgulanan, eleştirilen bizim taraf olmuştur. Şunu söylemek istiyorum; hepsine teşekkür ediyorum. Tabii bir taze kana ihtiyacımız var. Bu yöneticilik ya da başkanlık öyle bir şey ki eğitimi yok.

İş başında tecrübeyi kazanıyorsun. Dolayısıyla bu 3 yılın verdiği iyisiyle kötüsüyle günahıyla sevabıyla bir tecrübe var. Tabii ki bu yönetim kurulun en az yarısından fazlasıyla devam edilecek. Tabii ki yorulan arkadaşlarımız oldu. Bununla birlikte taze kana da ihtiyaç var. Bazı eksiklerimiz var. Mesela Ankara temsiliyetimiz zayıftı yönetimimizde. Belli kriterler belirliyoruz. En az 4’ü kadın olsun, şu kadarı camiadan, şu kadarı iş dünyasından, şu kadarı genç olsun gibi. Hedefimiz seçim gününe bırakmadan Perşembe günü açıklamak."

"Kimseyi para versin diye yönetime almıyoruz"

"Hiç kimseyi ekonomik gücü, para versin diye almıyoruz. Bu geçmişte denenmiş yöntemlerdi, bu çağa ters düşen yöntem. Sözkonusu Fenerbahçe ise son derece cömert insanlara sahibiz. Büyük iş adamı reklam veriyor, locasını alıyor, sponsor oluyor, taraftarımız forma alıyor, SMS atıyor. Yıllardır böyle olmuştur."

"Kulüpleri profesyonellerin yöneteceği bir yapı olmalı"

"Listemiz iki üç karar dışında isimlerin hepsi tamam. Burada 22 kişilik yönetim kurulu var. Bana göre fazla. Tüzük değişikliğinde ele alınması gereken konulardan birisi bu diye düşünüyorum. Fenerbahçe'de o kadar çok yapılacak iş var ki. Kuvvetli yönetime gerek var. Bizler gönüllü yönetim kurulu üyesi, gönüllü başkanız. Bugün varız, yarın yokuz. Burada kulübün insan kaynağı sermayesinin kuvvetli olması, işin ağırlığını gerçek anlamda kalibresi yüksek profesyoneller olması lazım. 3 senedir insan kaynağı seviyesinde bunu arttırdığımızı görüyorum. Bütün kulüplerin yapması gereken, kurumsallaşmış, profesyonellerin yöneteceği yapının hakim olması. Yönetim kurulunun üst tarafta denetliyor olmasını düşünüyorum."

"İlk sezonda futbolda çok büyük değişikliğe gitmek yanlıştı"

"Genel kurulumuzu, kongrelerimiz bizi layık görürse sonuna kadar götürürüz. Şampiyon olunca devam edip etmeme konusunda düşüncelerimi gözden geçiririm. Fenerbahçe üzerinde algı, maniplasyon kurgusu var. Bir de Ali Koç karşıtlığını koyduğunuzda zaman zaman sorguluyorsunuz, ne yapmaya çalışıyoruz, insanlar ne ile uğraşıyor diye.

Bazen mantıkla, bazen duygular elvermez. Herhalükarda 3 sene , atılan tohumların meyvelerini toplama dönemiydi. Pekçok yapısal konuda biz bunu yaptık. Bizi sıkıntıya sokan, esas konu 1. sezonumuzda hiç beklemediğimiz gelişmelerle, sonuçlarla karşılaşmak. O zaman ne şampiyonluk vadettik, ne de pembe dünya. Belki de en yanlış tercihlerden bir tanesi futbol anlamında çok büyük değişikliğe gittik. Arkasından gelen sonuçlar bütün odağımızı, enerjimizi, motivasyonumuzu, ne yazık ki günlük olaylara, günlük sonuçlara odaklamak zorunda kaldık."

"Taraftarlarımıza mahcubuz, bu dönem daha başarılı geçecek"

"Fenerbahçe taraftarları en kötü günümüzde sonuna kadar yanımızda durdular. Onlara mahcubuz, onlara yaşatmak istediğimiz güzel günlerin yakında olduğuna inanıyorum. Ben hiçbir zaman böyle konuşmam. Ben bu dönemimizin çok daha başarılı, sağlıklı geçeceğine inanıyorum."

"Aziz Yıldırım da aday olsa aday olma kararım değişmez"

"Fenerbahçe Spor Kulübü'ne aday olan herkese saygım sonsuzdur. Sadece aday olana değil forma satın alanını da omzumda taşırım. Aday olan arkadaşımızı saygı ve saygıyla selamlıyorum. Kulübümüz tüm adayların emrindedir. Güçlü aday, güçsüz aday yorumu yapmayacağım, kim çıkarsa çıksın benim konumumu değiştireceğini zannetmiyorum, buna Aziz başkan da dahil."

"Genel kuruldan e-spor izni isteyeceğiz"

"E-spor ne yazık ki, çünkü saatlerce bilgsayarın önünde oturuyorsunuz, bana göre tam spor değil ama fakat öyle e-spor turnuvaları var ki, finalleri 500-600 bin kişi canlı izliyor. Kazandıkları para ödüllerine baktığımızda büyük turnuvalarla eşdeğere geldi. Birçok spor kulübü de Avrupa'da bu yönde yatırım yapıyorlar. Fenerbahçe SK olarak da bunların tohumları 1907 derneğinde atılmıştı. Genel kuruldan bunu Fenerbahçe SK bünyesinde yapılmasının iznini isteyeceğiz. En kolay sponsor bulan alanlardan biri. Bugün 1907'nin faaliyetlerini yürüttüğü e-spor takımı hiçbir şekilde finansman sıkıntısı yaşıyor."

"Kadın futbolu çok mesafe kat edecek"

"Engelli spor şubesi, bence Fenerbahçe'nin toplumsal ve sosyal sorumluluğu çerçevesinde ele alınmalı. Ülkemizde 9 ya da 8 vatandaşımızından biri engelli vatandaşımız. Büyük bir dünya var orada. Düne göre büyük ilerlemeler var ama Batı'ya göre değiliz şu anda. Hal böyle iken spor takımımız şampiyon olunca ne kadar mutlu olmuştur. Fenerbahçe'nin buraya yatırım yapması gereken alan olarak görüyoruz. Kadınların Fenerbahçe tarihinde yeri önemli, kıymetli ve değerlidir. Eşi benzeri görülmemiş hikayelerle doludur. 3 Temmuz sonrasında 50 bin kadın ve çocuk taraftarımızın o stadı doldurması bunun güzel örneğidir.

Fenerbahçe Spor Kulübü eşitlik konusunda çalışmaları var, İstanbul Sözleşmesi'ni desteklemişizdir. Buradaki ana mesaj erkek de, kadın da toplumun her yerinde güçlü olmalıdır. Kadın futbolcuya baktığımız zaman, UEFA, Avrupa Kulüpler Birliği'nde her bir bölüm vardır. Burada Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray burada rekabet etmeye başladığı zaman göreceksiniz ki ülkemizde kadın futbolu çok çok mesafe kat edecektir. Çağın gerçekleri çerçevesinde bunu yapmamız gereken bir alan olarak görüyoruz."

"Kadın futbolunda sponsorluklar hazır"

"Kadınlara hitap eden markalar var. Bütçeler son derece yönetilebilir bütçeler. Üç alanda da kulübümüze yük getirmeyecek şekilde, sponsorlukları hazır bir şekilde ilerleyeceğiz. Kadın futbolunda güç birliği yapıp da mı başlamak, yoksa Beşiktaş gibi adım adım mı gitmek. Bunu değerlendiriyoruz. Dijital çağın sunduğu imkanlardan yararlanarak taraftarlarımıza anket açarız, oraya dört isim koyarız. Şubenin ismi Fenerbahçe Kadın Futbol Şubesi'dir. Biri kutsal isim gelebilir, önemli, tarihi isim gelebilir veya sponsor ismi gelebilir."

"Burak Elmas'ı mektupla tebrik ettim, çok eski tanırım"

"Burak Elmas Bey'i mektupla tebrik ettim. Burak Bey'i çok eski tanırım. Gençliklerimizde tanırım. Eşini daha eski tanırım. Eşi eşimin ailesiyle çok yakın dostumuz. Dolayısıyla bir sıkıntı yok. Ama sözkonusu Fenerbahçe olunca ben, sözkonusu Galatasaray olunca o, dostluklar penceresinden zaman zaman bakmayabiliriz. Her zaman bir masanın etrafında buluşabilecek olgunlukta olduğumuzu savunmuşumdur. Biz her zaman dostluk elimizi uzattık. Anadolu'daki bütün kulüplerle aramız iyi. En çok polemiğimiz olan kulüp olmasına rağmen Trabzonspor'la da gayet iyi ilişkilerimiz var.

Bizim dostluk elimiz her zaman bakidir. Her zaman büyük resme bakarak hareket ettim. Kendimize yarayacak, başkalarına yaramayacak konuların sözcülüğünü, muhasebesini, bayraktarlığını yapmadım. Zaman zaman kendi zararımıza olanları da destekledik. Harcama limitlerini hatırlayın. Geçen sene yabancı kuralında indirime gdecektik, bizim işimize gelirdi, başka kulüpler hazır değildi. Biz onu destekledik. Bazı taraftarlarımız 'sana ne' diyebilecektir şimdi. Bizim fıtratımız böyle. Anadolu kulüplerinde karşılığını gördük. Ne yazık ki büyük rakiplerimizle rekabet, tribünlere sevimli gözükmek ilkelerimizin, prensiplerimizin önüne geçebiliyor."

"Cengiz ile ilişkimiz kopuktu"

"Galatasaray'a dönersek sayın Mustafa Cengiz'le ilişkilerimiz asgari müşterekte buluşabilecek seviyede. Ta ki son derbi maçında yalan, yakışıksız, son derece çirkin ithamlarda bulunduğu için son bir kaç ayda ne yazık ki o ilişki koptu. Burak Bey benim arkadaşım diye bakamam. Türkiye'nin en büyük camialarından birinin başkanı olarak bakarım. Sayın Cengiz son dönemde konuştukça Allah'tan artık bizi unuttu, kendi takımıyla uğraştı, biz bir nefes aldık. Enteresan söylemleri gördük. Bu Fenerbahçe ile Galatasaray ilişkisinin belli bir seviyede olmasını engellememeli. İnsanlar başkanlık koltuğuna oturunca başka fıtrata geçebiliyorlar. Burak Elmas aile dostum. Türk futboluna büyük hizmetler edebilir. Bazı konular var ki, Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray beraber adım atsa, çok büyük yapısal değişiklikler yapabiliriz."

"Galatasaray, bizim yaklaşımımızın yarısını sergilese birçok sorunu çözeriz"

"Geçmişten gelen tarihsel konular var. 3 Temmuz'da Galatasaray öyle bir noktaya geldi ki, Fenerbahçe'nin bunu unutması mümkün değil. Belli bir kesim bütün mahkeme kararlarına rağmen Fenerbahçe'ye kurulan kumpaz, tuzaklara rağmen, bu insanların cezalandırılmasına rağmen hala oraya odaklanmış bir kesim olabiliyor. Galatasaray'ın yönetimi son üç senedir yaklaşımımızın yarısını sergilese inanıyorum ki çok sorunu giderebiliriz. Yayıncı kuruluş böyle davranamaz, hakemler bu kadar kötü olmaz, bu kadar ahbap çavuş ilişkileri ile yönetilemez."

"Kulüpler yekvücut olmazsa TFF'nin bize karşı gücü artıyor"

"Burada bir kişi 'Ali Koç, Fenerbahçe'nin çıkarı için Kulüpler Birliği'ni kullandı' desin, herkesle her yerde tartışmaya hazırım. Kulüpler ne kadar yekvücut olamazsa Federasyonun bize karşı gücü o kadar artıyor. Aslında böl ve yönet yaklaşımı. Burada ilk defa böyle bir şeyi telaffuz ediyorum. Kulüpler yekvücut olacağı zaman çok daha kuvvetli olacağı için bence. Külüplerin birliği ne kadar zayıf olursa taleplerin yerine gelmesi o kadar zorlaşır. Türkiye Futbol Federasyonu kim olursa olsun, hangi dönem olursa olsun iki ana görevi var; kulüplere hizmet etmek, Türk futbolun kalkınmasını kalıcı bir şekilde, mali açıdan sağlıklı olması. Mevcut federasyonun içinde futbolu seven, geleceğini düşünen, yapısal değişikliği yapayım da meyve versin, deli gibi gençlerden, öz kaynaklardan futbol yetiştirecek yapıyı kurayım, mevzuatı değiştireyim, teşvik vereyim, bu mantalitede değil. Zaten Federasyon 4 kişiyle yönetiliyor.

"Yeni yabancı kuralı hiçbir şeyi değiştirmez"

"Yabancı kuralı tek başına hiçbir şeyi değiştirmez. Yabancı kuralının kararın veriliş süreci ile sıkıntımız var. Öz kaynaktan oyuncu yetiştirme işine gelelim, sadece bir ayak. Dünyada son 10 senede yabancı kuralını değiştiren ülkelerin başındayız. Niye değişiyor, nasıl değişiyor? Biz altyapılarda hoca bulamıyoruz. Fenerbahçe'nin iki tane sahası var. En büyük hayalim Türkiye'nin eşi benzeri görülmemiş bir akademisi. Bunun için bize arazi lazım. Araziyi bekliyoruz devletimizden."

"Altyapıda Galatasaray bizden iyi"

"Sayın Aziz Yıldırım zamanında bu stadı Fenerbahçelilerin emeği, alın teriyle devletten hiçbir katkı almadan yapıldı. Bugün Türkiye'nin her yeri stat. 1907 tribününü biz yaptık o zaman. Nasıl o stat bugünkü stadları tetiklediyse. Urfa'da senede 3,5, 10 defa kullanacağınıza İstanbul'a 80 tane stat yapılsa daha iyi olur diye düşünüyorum. Altyapıya bakın, Galatasaray bizden çok iyi, Kasımpaşa, Başakşehir iyi."

"2,5 milyon Euro oyuncuya veriyorsunuz, sonra o futbolcuyu yollayamıyorsunuz. Bonservisini aldığın, genç, sahada ve satışta ekonomik katkı verecek modeli geliştirmemiz lazım. Bizim tesis, hoca, teşvik, yabancı transferdeki kriterler var. Geçen sene pandemiden sonra garip bir takvimle sezonu bitirdik. Sonra bizim önümüze yeni yabancı kuralı diye bir şey sundular. Biz de 'mümkün değil, kulüpler hazır değil' dedik. Pandeminin bu şekilde devam edeceğini kimse beklemiyordu."

"2-3 gün konuştuklarımız çöpe atıldı"

"Federasyonla ortak bir noktada bundan sonraki 3 yılın nasıl olacağını en geç devre arası açıklayalım dedik ve ayrıldık. Sayın Göksel Gümüşdağ'ın söylediği milli futbolculara daha çok oyuncu veren takımlar mükafatlandırılsın, hepsi güzel şeylerdi. İki üç gün sonra bizim konuştuklarımız çöpe atılmış. Federasyon bizim çıkarlarımız için, bize hizmet etmek için orada. Federasyonumuzun bunu yapmasını engelleyecek unsurlar olabilir. Görüşmemizden sonra gerçekleşmiş konular olabilir. Çağırırsın bizi 'Bizim kararımız budur' dersiniz. Böyle küçümseyici, 'biz sizi takmıyoruz, ne istersek yaparız' mealinde süreç olması bizleri fazlasıyla kırmıştır. Bir de 'Ankara böyle istiyor, yukarısı böyle istiyor' mealde yaklaşımı var. Yok böyle bir gerçek. Siyasetçinin işi gücü bitmiş, bunlarla uğraşacaklar. Hatta bize 'gidin bunu kendi aranızda çözün' dendi. Dolayısıyla bu hal ve tavır bizi kırıyor."

"Yayıncı kuruluşta büyük rahatlık var"

"Yayıncıyla Fenerbahçe olarak sıkıntımızın yanında kulüplerin çok büyük rahatsızlığı var. Hatta sezon içinde öyle bir noktaya gelindi ki maçlar 60 saniye geç başlamıştı. İşin ekonomisini konuşursak bizlerin en büyük geliri yayıncı kuruluş. Rakam olarak, yüzde olarak Anadolu kulüplerine göre çok daha düşüğüz. Taksitlerini zamanında ödemiyorlar. Pandemi öncesi indirim aldılar, pandemi dönemi indirim aldılar, şimdi yine indirim istiyorlar.

"564 milyon dolar indirim aldılar, buna kim müsaade ediyor"

"2017-18'de 465 milyon dolar iken 416'lara inmiş. Sonra 2018-19 sezonunda 500, 416'ya inmiş. Şimdi bize söyledikleri 2 milyar daha indirilmek isteniyor. Geçen sezon verileriyle bu sene devam edersek 564 milyon dolar indirim almış. Onların istediği indirim yapılırsa Allah korusun çökeriz. Buna kim, nasıl, niçin müsaade ediyor. Biz buraya nereden geldik. Korunmadan bu noktaya gelinemez. İhale şartları, teminat mektubu olur. Bunları yerine getiremezsen teminat paraya çevrilir. Teminat mektubu yok. Kim kaldırdı, kimin izniyle kaldırıldı mektup. Başka bir ihale olsa, ihaleye fesat karıştırma demez miyiz? Bir şirket kendi başına istediği her şeyi alıyor. Bizi parmağıyla çeviriyorlar. Hukuku muhatapları biz olmayacağımız için. Önümüzdeki sezon ne olacak, anlaşılamadı hala. Sezon başında yüzde 25 ödeme yapılması gerekiyor, bizim için can suyu. Ama ne olacağını bilmiyoruz. Çok büyük sıkıntılarımız var."

"En kısa zamanda Kulüper Birliği AŞ kurulmalı"

"3-4 kulüp var ki, başından beri dilimizde tüy bitti. Biz hep yaramaz çocuk oluyorduk, şimdi herkes bu noktaya geldi. Biz kurguya karşıydık. Bizim dediğimiz noktaya gelindi. Yayıncı kuruluşla çok ciddi sıkıntımız var. Nasıl aşılacak? Federasyonun adreslemesi gereken bir konu. Bütün riski alan kulüpler, yatırımı yapan kulüpler, seyirci sahibi kulüpler, bütün stadların ayakta durması, bakımı bizde, futbolcular bizde. Ama kendi geleceğimizle ilgili kararları bana göre futboldan bihaber, yeterince futbola hakim olmayan veya önceliği futbol olmayan insanların yetkisinde. Ticari konuların kulüplerin sözünün daha çıktığı ortak platformda yapması lazım. Avrupa şu anda buna gidiyor. Kanayan yaramız bu, nasıl aşacağız onu da bilmiyorum. En kısa zamanda Kulüpler Birliği A.Ş. kurulmalı."

"3 Temmuz'da Fenerbahçe itibar suikastına uğradı"

"Çok şükür bu kararlar çıktı, çok geç çıktı. 5 branşta şampiyon olmuş, sportif ve finansal açıdan rakiplerin fersah fersah önünde belki 1 sene böyle gitsek ara kapanmayacak kadar önde. Galatasaray'ın şampiyonlukları ile bizim şampiyonluklarımızın hangi döneminde olduğuna bakın. Bir sabah uyandık, her şeyimiz saldırı altındaydı. Ne olduğunu anlayamadık. Devletin kurumlarının bilfiil içinde olduğu. 3 sene bizim avukatlarımız bu belgelere, bilgilere ulaşamadı, akşam birileri çıktı televizyona o işin bayraktarlığını yaptılar. Fenerbahçe müthiş bir itibar suikastine uğradı. Manevi anlamda yaşadığı itibarına, markasına gelen zararı hiçbir şekilde maddiyatla ölçülmesi sözkonusu değildir. İşin maddi tarafı oldu."

"Şampiyonlar Ligi'ne gitmemiz engellendi"

"Şampiyon kadromuzdan feragat etmek zorunda kaldık. Şampiyonlar Ligi'ne gitmemiz engellendi.Zincirleme sıkıntıları yaşayarak bugüne geldik. Maddi açıdan ölçülebilen tarafları var, ölçülmeyen tarafları var. Oyuncuların markasının parlaması, Fenerium, Şampiyonlar Ligi vs. Ondan sonra belimizi doğrultamadık. Üstüne bir de çok ciddi yönetimsel hatalar yaptık. Evet 3 Temmuz çok kötü yaptı bizi. Biz bu kulübü devraldığımızda UEFA'nın yayınlarında 2020 yılı raporunda, 2018 verileri alarak, tesadüfen bizim başladığımız döneme geliyor. Bize laf ediyorlar da, bu tablo UEFA'nın hazırladığı tablo. 'Bu tablo Avrupa'nın finansal açıdan en kötü takımı Fenerbahçe'dir' diyor, 2018 sonu itibariyle. Oraya baktığımız zaman 1'den 20'ye 2018 net borçluluğu gösteriyor. Fenerbahçe 334 milyon Euro ile 6. en borçlu kulüp. Daha da önemlisi sadece 1 kulüp var diyor Avrupa'da; net borcu varlıkların üstünde. Yani bizim borcumuz varlığımızın 1.2 misli. Avrupa'da o dönem başka hiçbir kulüp yok. Soldan ikinci kolona baktığınızda net borçluluğu gelirimizin 2.9 misli. Bizden bir tek kötü kulüp daha var Lille. Buna böyle baktığımız zaman bizim ne devraldığımızı biz söylemiyoruz. 3 Temmuz bize çok büyük zararlar verdi. Maddi ve manevi. Batı'da Fenerbahçe lekelendi. Fenerbahçe'nin masuniyet karinesi yerle bir edilmiş, bunlara bakmıyorlar."

"Dava açacağımız bir numaralı yer TFF'dir"

"Burada bir numara dava açacağımız yer Türkiye Futbol Federasyonu'dur. UEFA hukukçusu diyor ki, 'Sordum, Fenerbahçe suçsuzdur' diyor. 'Siz bize mektup yollayın biz bu kararı alalım, biz bu kararı alırsak can güvenliğimiz tehlikeye girer' diyor. Bu adamlar sokakta geziyor. Bir tanesi utanmadan Basketbol Federasyonu'na adaylığını koymuştu. Bu adamlar UEFA'yı şüpheye düşürüp bu kararı aldılar. Ya bilerek, ya bilmeyerek bu örgüte hizmet ettiler ve Fenerbahçe'yle Galatasaray'ı, Fenerbahçe ile Trabzonspor'u birbirine düşürdüler. Ben Fenerbahçe Spor Kulübü taraftarı olmaktan onur duyuyorum. Hiçbir zaman affedemeyeceğim benim o dönemki dava arkadaşlarım, seçim öncesi beni FETÖ'cü imasında bulundu. Bunu hiçbir zaman kabul etmeyeceğim."

"Biz çok büyük hasar gördük, darbelendik. Fenerbahçe'nin bugünkü mali konusu sadece 3 Temmuz'da yaşananlardan dolayı dersek baka bir gerçeği gözardı etmiş oluruz. Finansal olarak müthiş yanlışlar yapıldı. Biz tabii ki 3 Temmuz olmasa bambaşka yerlerde olacaktık. Bizim dava ise dava, helalleşme ise helalleşme. Artık bu örgütü püskürten bu kulübün bu konuda yaptığı hizmet gözardı edilemez. Bizler dimdik dururken kimler ne cefalar çekti. Ne taraftarlar yaralandı, ne gazlar yedik. Biz o sene de şampiyon olacaktı. Daha maç başlamadan gaz kokuyordu her taraf."

"Başbakan Fenerli, Federasyon Başkanı Fenerli, savcı Fenerli, böyle bir algı yarattılar. Kendi içinizde belli yapıya hizmet eden adamlar 'Siz üzerinizden Fenerbahçe formasını çıkarmıyorsunuz' diye abluka altına almışlar. O zaman federasyon başkanı bilerek isteyerek yapmadı. Abluka altına alındı. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne gidememesinin direkt adresi Futbol Federasyonu'dur."

"Harcama limiti şart"

"Federasyona burada bağırıp çağırıyoruz. Doğruya doğru, yanlışa yanlış demek zorundayım. Evvelki sene çok yanlış yaptılar. Hatta devre arası transfer yaptırmayarak şampiyonluğumuza mani oldular. Ama Türk futbolunda harcama limiti olması şarttır. Bu dönem ise TFF, kulüplerin elini güçlendirmek için elinden ne geliyorsa yaptı.

"Fenerbahçe'ye vurmak her zaman ses getiriyor. Bu örgütün kitlesel etki yaratmak istediği, hatta bir takıma kadar sirayet ettiğini herkes biliyor. Fenerbahçe'nin DNA'sı Türkiye Cumhuriyeti, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün değerleriyle paraleldir. Bu bizim kırmızı çizgimizdir. Fenerbahçe ve Fenerbahçe'nin atası ile ilişkisi tarihte bilgi ve belgelerle yer almaktadır. Fenerbahçe'nin genç bir cumhuriyetin kuruluşunda ve kurtuluşundaki rolü bir spor kulübünden çok daha fazlası olduğu görülmektedir.

İkincisi bizim o sene şampiyonluğa oynuyor olmamız. Savcının ifadesi vardı; siz şanssızsınız, şampiyonluğa oynamasanız belki başka takıma gidecektik. Pazar operasyon oldu Salı günü savcıya gittik. Adam dedi ki, 'Eskişehir'de kesin şike yaptınız, Alex'i tutmadınız, kanatları boş bıraktınız' dedi. Kesin 'şaka yapıyor' dedik. Telefonu Fenerbahçe marşıyla çalıyor, Cemil Turan hayranı olduğunu anlatıyor bize. Bu Netflix orijinal dizisi olacaktır. Ama aynı adam 'Birkaç aya bu iş unutulur zannediyorduk' dedi. Başta başkanımız Aziz Yıldırım 'Ne şikesi kardeşim memleket elden gidiyor' dedi. İlker Başbuğ 'Fenerbahçe dimdik ayakta duruyor' dedi.