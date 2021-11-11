Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Mesut Özil sahaya odaklanmalı, Vitor Pereira da onu daha iyi kullanmalı

Süper Lig'de oynadığı son dört maçta bir puan alabilen ve liderlik koltuğundan yedinciliğe dek düşen Fenerbahçe'de başkan Ali Koç camiaya seslendi.

FB TV'de yaptığı katıldığı programda teknik direktör Vitor Pereira ile yola devam edeceklerini belirten Ali Koç yıldız oyuncu Mesut Özil'e yönelik de eleştirilerde bulundu.

Ali Koç ne söyledi?

Şampiyonluk yarışı için camiayı kenetlenmeye davet eden Ali Koç, yönetim olarak umutlarını koruduklarını ve devre arasında gerekmesi halinde takıma takviye yapılacağını söyledi:

"Bir önceki milli maç arasına lider girmiştik ve hem takımımız hem de teknik direktörümüz övülüyordu. Sonraki süreçte kaybedilen puanlar camiamızda endişeye neden oldu. İyi bir kamp dönemi geçirdik ve sezona da oldukça iyi başladık.

"Bana göre kurabileceğimiz en iyi kadroyu kurduk. Bize göre sahip olduğumuz kadro bu ligin en iyi kadrosu. Henüz sezonun çok başındayız ve kaybedilmiş hiçbir şey yok. Taraftarlarımız umudunu korusun ve Fenerbahçe'nin birçok şampiyonluğu çok zor şartlarda, taraftar desteğiyle kazandığını unutmasın.

"Vitor Pereira hedef tahtasında. Hocamız buraya para için değil yarım kalan hikayesini tamamlamak için geldi. Galatasaray maçının skoru hocamızın geleceğiyle ilgili düşüncelerimizi değiştirmeyecek ama maçı kazanacağımızı düşünüyorum.

"Hocamıza da takımımız da güveniyoruz. Zor bir oyun sistemimiz var. Herkesin makine giib çalışması gerekiyor. Gazetelerde yazılanlar doğru değil. Hocamızın iletişim problemlerini çözeceğinden şüphemiz yok. 10 puanlık fark çok gibi görünse de bu farkın sadece bir takımla olduğunu da unutmamak gerekiyor."

"Mesut sahaya odaklanmalı"

Fenerbahçe'nin geçen sezon büyük umutlarla transfer ettiği Mesut Özil'in takımdaki durumunu da değerlendiren Koç, yıldız oyuncunun daha fazla süre almak istediğini söyledi:

"Sezon başından beri Mesut'un durumu Robin van Persie'nin durumuyla karşılaştırılıyor. Mesut daha çok oynamak istiyor. Artık ticari işlerini bırakıp sahaya odaklanması gerekiyor. Mesut Özil Fenerbahçe'ye nasıl daha fazla katkı vereceğini düşünmeli.

"Hocamız da Mesut'tan nasıl daha fazla fayda alacağına kafa yormalı. Basında yaratıldığı kadar büyük bir problem yok. Mesut sadece oynayamadığı için mutsuz."

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