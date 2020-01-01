Fenerbahçe - Başakşehir maçının hakemi belli oldu: Bahattin Şimşek
Süper Lig'in 14. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu.
Haftanın merakla beklenen müsabakası olan Fenerbahçe - Başakşehir maçında Bahattin Şimşek görev alacak. Beş sezondur Süper Lig'de görev yapan Şimşek, ligdeki 18. maçını yönetecek.
14. hafta maçlarında görev alacak hakemler şunlar:
22 Aralık Salı:
16.00 Atakaş Hatayspor-Trabzonspor: Abdulkadir Bitigen
19.00 Galatasaray-Göztepe: Mete Kalkavan
23 Aralık Çarşamba:
16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Yukatel Denizlispor: Hüseyin Göçek
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Yeni Malatyaspor: Alper Ulusoy
19.00 Kasımpaşa-Gaziantep FK: Koray Gençlerler
19.00 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: Bahattin Şimşek
24 Aralık Perşembe:
16.00 Demir Grup Sivasspor-Gençlerbirliği: Tugay Kaan Numanoğlu
16.00 Hes Kablo Kayserispor-İttifak Holding Konyaspor: Ali Palabıyık
19.00 MKE Ankaragücü-Beşiktaş: Halis Özkahya
19.00 Çaykur Rizespor-Fraport TAV Antalyaspor: Erkan Özdamar
Not: Fatih Karagümrük haftayı bay geçecek.