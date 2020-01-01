Süper Lig

Fenerbahçe - Başakşehir maçının hakemi belli oldu: Bahattin Şimşek

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AA
Süper Lig'de hafta içi yapılacak 14. hafta maçlarının hakemleri açıklandı.

Süper Lig'in 14. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu.

Haftanın merakla beklenen müsabakası olan Fenerbahçe - Başakşehir maçında Bahattin Şimşek görev alacak. Beş sezondur Süper Lig'de görev yapan Şimşek, ligdeki 18. maçını yönetecek.

14. hafta maçlarında görev alacak hakemler şunlar:

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    22 Aralık Salı: 

    16.00 Atakaş Hatayspor-Trabzonspor: Abdulkadir Bitigen

    19.00 Galatasaray-Göztepe: Mete Kalkavan

    23 Aralık Çarşamba:

    16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Yukatel Denizlispor: Hüseyin Göçek

    16.00 Aytemiz Alanyaspor-Yeni Malatyaspor: Alper Ulusoy

    19.00 Kasımpaşa-Gaziantep FK: Koray Gençlerler

    19.00 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: Bahattin Şimşek

    24 Aralık Perşembe:

    16.00 Demir Grup Sivasspor-Gençlerbirliği: Tugay Kaan Numanoğlu

    16.00 Hes Kablo Kayserispor-İttifak Holding Konyaspor: Ali Palabıyık

    19.00 MKE Ankaragücü-Beşiktaş: Halis Özkahya

    Haberin devamı aşağıda

    19.00 Çaykur Rizespor-Fraport TAV Antalyaspor: Erkan Özdamar

     

    Not: Fatih Karagümrük haftayı bay geçecek.

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