Ligi üçüncü bitiren Fenerbahçe, Avrupa Ligi'ne mi, Konferans Ligi'ne mi katılacak?

Kayserispor'u mağlup etmesine rağmen ligi üçüncü sırada tamamlayan Fenerbahçe, Türkiye Kupası finalinin sonucunu bekleyecek.

Spor Toto Süper Lig'de zirve mücadelesi son haftaya taşınırken Avrupa kupalarına katılacak takımlar da belli oldu.

Sezonu şampiyonlukla noktalayan Beşiktaş doğrudan Şampiyonlar Ligi vizesi alırken, Galatasaray ise son hafta elde ettiği galibiyetle şampiyon olamasa da Şampiyonlar Ligi ön elemesi oynama hakkı elde etti.

Kayserispor deplasmanından galibiyetle dönen Fenerbahçe ise sezonu üçüncü sırada tamamladı. Emre Belözoğlu'nun takımının önümüzdeki sezon hangi Avrupa kupasında yer alacağı ise henüz netlik kazanmadı.

Türkiye Kupası'nı Beşiktaş kazanırsa ne olacak?

Fenerbahçe, eski teknik direktörü Ersun Yanal'ın çalıştırdığı Antalyaspor ile Beşiktaş arasında İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak olan final karşılaşmasını siyah - beyazlılar kazanırsa, UEFA Avrupa Ligi'ne play-off turundan katılacak.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçları 19-26 Ağustos'ta oynanacak.

Türkiye Kupası'nı Antalyaspor kazanırsa ne olacak?

Türkiye Kupası'nı Antalyaspor'un kazanması halinde, kırmızı - beyazlılar UEFA Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazanacak.

Antalyaspor'un kupa sevinciyaşaması halinde ise Fenerbahçe, UEFA'nın üç numaralı organizasyonu olarak gösterilen UEFA Konferans Ligi'ne katılacak.

5-12 Ağustos tarihlerinde ilk maçları oynanacak olan UEFA Konferans Ligi'ni kazanan takım bir sonraki sezonda UEFA Avrupa Ligi gruplarına direkt katılmaya hak kazanacak.