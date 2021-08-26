Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri: Kuraya kaçıncı torbadan giriyor?
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Helsinki'yi eleyerek gruplara kalmaya hak kazandı.
İlk maçı 6-2 kazanan Sarı-lacivertliler, rövanştan da 5-2 galip ayrıldı.
Peki, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri kim olacak?
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Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri
32 takımdan oluşan UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında 12 takım doğrudan gruplara kalmıştı.
10 takım ise play-off oynayarak UEFA Avrupa Ligi'ne kalmaya hak kazandı.
Sarı-lacivertli ekip grup kuralarına 3. torbadan katılacak.
|1. TORBA
|2.TORBA
|3. TORBA
|4. TORBA
|Olympique Lyon
|Celtic
|Marseille
|Rapid Wien
|Napoli
|Eintracht Frankfurt
|Ludogorets
|GALATASARAY
|Bayer Leverkusen
|Kızıl Yılzdız
|West Ham
|Legia Varşova
|Dinamo Zagreb
|Leicester City
|Real Sociedad
|FC Midtjylland
|Lazio
|Rangers
|Real Betis
|Ferencvaros
|Olympiacos
|Lokomotiv Moskova
|FENERBAHÇE
|Brondby
|AS Monaco
|KRC Genk
|Spatak Moskova
|Sturm Graz
|Sporting Braga
|PSV
|Sparta Prag
|Royal Antwerp
UEFA Avrupa Ligi grup kuraları ne zaman, hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamaları için kura çekimi, 27 Ağustos Cuma günü yapılacak.
TSİ 14.00'te başlayacak kura çekimi UEFA'nın resmi internet sitesinden canlı yayınlanacak.