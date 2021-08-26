Avrupa Ligi

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri: Kuraya kaçıncı torbadan giriyor?

İdil Erin Tetik
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Helsinki'yi deplasmanda 5-2 mağlup eden Fenerbahçe, Avrupa Ligi'ndeki yoluna devam ediyor. Peki Kanarya'nın muhtemel rakipleri kimler?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Helsinki'yi eleyerek gruplara kalmaya hak kazandı.

İlk maçı 6-2 kazanan Sarı-lacivertliler, rövanştan da 5-2 galip ayrıldı.

Peki, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri kim olacak?

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Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri

32 takımdan oluşan UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında 12 takım doğrudan gruplara kalmıştı.

10 takım ise play-off oynayarak UEFA Avrupa Ligi'ne kalmaya hak kazandı.

Sarı-lacivertli ekip grup kuralarına 3. torbadan katılacak.

1. TORBA 2.TORBA 3. TORBA 4. TORBA
Olympique Lyon Celtic Marseille  Rapid Wien
Napoli Eintracht Frankfurt Ludogorets GALATASARAY
Bayer Leverkusen Kızıl Yılzdız West Ham Legia Varşova
Dinamo Zagreb  Leicester City Real Sociedad FC Midtjylland
Lazio Rangers Real Betis Ferencvaros
Olympiacos Lokomotiv Moskova FENERBAHÇE Brondby
AS Monaco KRC Genk Spatak Moskova Sturm Graz
Sporting Braga PSV Sparta Prag Royal Antwerp

UEFA Avrupa Ligi grup kuraları ne zaman, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamaları için kura çekimi, 27 Ağustos Cuma günü yapılacak.

TSİ 14.00'te başlayacak kura çekimi UEFA'nın resmi internet sitesinden canlı yayınlanacak.

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