Fenerbahçe Attila Szalai transferi için Leicester City ile görüşüyor

Fenerbahçe ve Macaristan Milli Takımı'nda sergilediği performansla beğeni toplayan Attila Szalai, kariyerini Premier Lig'de sürdürebilir.

Fenerbahçe'nin devre arasında Güney Kıbrıs ekibi Apollon Limassol'dan transfer ettiği Attila Szalai Süper Lig'de gösterdiği performansla kısa sürede Fenerbahçeli taraftarların en sevdiği futbolculardan birine dönüşürken, Macar basını 23 yaşındaki oyuncunun sıradaki durağının Premier Lig olabileceğini öne sürdü.

Macaristan'ın önde gelen günlük gazetelerinden Blikk'te yer alan haberde milli oyuncular Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'in de formasını giydiği Leicester City'nin Szalai'yi önümüzdeki yaz kadroya katmak istediği ifade edildi.

Haberde Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu için kapıyı 25 milyondan açtığı ifade edildi.

Blikk'e göre kariyerini Premier Lig'de sürdürmek isteyen Szalai'nin bu hayali 25 milyon avro karşılığında gerçekleşirse genç oyuncu Macaristan futbol tarihinin en pahalı oyuncusu olacak.

Macaristan'ın şu ana kadarki en pahalı oyuncusu Salzburg'dan Leipzig'e 20 milyon avroya geçen Dominik Szoboszlai olmuştu.

Szalai Fenerbahçe'de ne yaptı?

Üçlü savunmayla oynayan Macaristan Milli Takımı'nda sol stoper olarak görev yapan Szalai, dörtlü oynayan Fenerbahçe'de bu mevkide oynadı.

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Erol Bulut'un Trabzonspor deplasmanında sol bekte de görev verdiği Szalai geldiği günden bu yana yedek kalmazken, 11 maçta forma giydi.

Fenerbahçe rekorunu da kırabilir

Szalai sarı-lacivertli takımdan 25 milyon euroya ayrılması Fenerbahçe tarihinin de en pahalı oyuncusu olacak.

Geride bıraktığımız yaz Vedat Muriqi'yi 18.5 milyon euro karşılığında Lazio'ya satan Fenerbahçe, 1999-2000 sezonunda Real Madrid'e uğurladığı Elvir Baljic'ten de 21 milyon euro gelir elde etmişti.