Fenerbahçe, Attila Szalai'nin Chelsea'ye transfer olacağı iddialarına resmi yanıt verdi

Fenerbahçe, 23 yaşındaki stoperi Attila Szalai'nin transfer iddialarını yalanladı.

Profesyonel kariyerine Avusturya ekibi Rapid Wien II'de başlayan Macar savunmacı, Macaristan ve Kıbrıs macerasının ardından geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde 2 milyon euro bonservis karşılığında Fenerbahçe'nin yolunu tuttu.

Kanarya ile 2025'e kadar sözleşmesi bulunan 23 yaşındaki oyuncu, sarı-lacivertli forma ile transferinden bu yana başarılı bir performans sergiledi ve özellikle bu sezon Fenerbahçe savunmasında Kim Min-Jae ile iyi bir uyum yakaladı.

Fenerbahçe ne söyledi?

Başarılı performansı Avrupa'da da dikkat çeken Attila Szalai'nin adı birçok transfer iddiası ile anıldı.

Macaristan Teknik Direktörü Marco Rossi geçtiğimiz günlerde Szalai hakkında açıklamalarda bulundu ve başarılı stoperin Chelsea'ye transfer olacağını söyledi.

Fenerbahçe bu konu hakkında resmi bir açıklama yayınlayarak Szalai'nin transferini yalanladı:

"Son birkaç gündür kamuoyunda, dış basın ve sosyal medya kaynaklı olarak ortaya atılan oyuncumuz Attila Szalai’nin transferi ile ilgili iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.

Kulübümüz, başarılı futbolcumuz Attila Szalai ile ilgili herhangi bir transfer görüşmesi yapmamıştır. Oyuncumuz, çalışmalarını tamamen takımımızın hedeflerine konsantre olmuş şekilde sürdürmektedir."

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Son birkaç gündür kamuoyunda, dış basın ve sosyal medya kaynaklı olarak ortaya atılan oyuncumuz Attila Szalai’nin transferi ile ilgili iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. pic.twitter.com/Ci814Zxfsl — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) December 7, 2021

Marco Rossi ne söylemişti?

İtalyan basınına açıklamalarda bulunan Marco Rossi şu ifadeleri kullandı:

"Attila Szalai şu anda takımımnda Serie A'ya en uygun oyuncu. Ancak onun Chelsea'ye gideceğini düşünüyorum.

İspanya'dan önemli kulüpler onu uzun süre takip etti. Ancak bildiğim kadarıyla Chelsea'ye transferi sona yakın. İtalyan futbolu için harika bir kazanç olabilirdi."

Attila Szalai, Chelsea'ye transfer olabilir mi?

Avrupa'daki birçok takımın başarılı savunmacıyı radarına aldığı biliniyor. Ancak Chelsea'nin Attila Szalai ile ilgilendiği haberleri gerçeği yansıtmıyor gibi.

Keza Daily Telegraph'tan Matt Law da bu transfer iddialarını yalanlayarak, "Macar teknik direktörün düşüncesine karşın, Chelsea'nin Attila Szalai için yaptığı bir anlaşma yok. Edindiğim bilgiye göre Szalai, Chelsea'nin ilgilendiği bir oyuncu değil." ifadelerini kullandı.

Attila Szalai'nin başka bir takıma transfer olması ise ihtimal dahilinde ancak Fenerbahçe'nin Macar stoper için yüksek bir bonservis ücreti isteyeceği aşikâr.