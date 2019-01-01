Fenerbahçe Antonio Candreva'nın peşinde! Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri 10 Ocak

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde kimler var? Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri, flaş gelişmeler.

Fenerbahçe, Antonio Candreva'yı kadrosuna katmak için yoğun mesai harcıyor.

Correire dello Sport'un haberine göre Inter'den ayrılması beklenen Antonio Candreva için Fenerbahçe, satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe, hem hücumun hem de savunmanın sağında oynayabilen Candreva'nın çok yönlülüğünden yararlanmak istiyor.

Serdar Aziz'den Fenerbahçe için bir hamle daha

Galatasaray'ın artık kadroda düşünmediği ancak transferi için 4.5 milyon euro istediği Serdar Aziz, sarı kırmızılı kulübü karşı hamle yaptı.

Sabah'ta yer alan habere göre Serdar Aziz, Fenerbahçe'ye gidebilmek için sarı kırmızılı kulübe alacakları için ihtarname gönderdi.

Serdar Aziz'in bir an önce alacaklarına karşılık bonservisini alıp Fenerbahçe'ye gitmek adına bu yola başvurduğu belirtildi.

Tolgay Arslan, Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandırdı

Tolgay Arslan'ın, Instagram'da Mehmet Ekici'yi takip etmesi kafalarda soru işaretleri yarattı.

Milliyet'te yer alan habere göre Beşiktaş'ta uzun süredir kadro dışı bulunan Tolgay Arslan, sosyal medyada Fenerbahçeli Mehmet Ekici'yi takip etmesiyle sarı lacivertli taraftarları heyecanlandırdı.

28 yaşındaki oyuncu siyah beyazlı kulüpten ayrılmak istediğini ve Fenerbahçe'ye gitmeye sıcak baktığı belirtiliyor.

Yunus Mallı'dan ret

Fenerbahçe'de gündeme gelen isimlerden Yunus Mallı sarı lacivertlileri reddederek kariyerini Almanya'da sürdürmek istediğini belirtti.

Habertürk'ün iddiasına göre Fenerbahçe adına iki yönetici hem kulübü hem de oyuncuyla görüşmek için Almanya’ya giderken, sarı lacivertliler Wolfsburg kulübüyle anlaşma zemini yakaladı.

Yunus Mallı gelen teklif karşısında çok heyecanlandığını belirterek şimdilik kariyerine Almanya'da devam ettirmek istediğini ifade etti.