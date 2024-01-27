Fenerbahçe - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında lider Fenerbahçe, sahasında Ankaragücü'nü konuk ediyor. İsmail Kartal'ın öğrencileri liderlik yarışında hata yapmak istemiyor, Emre Belözoğlu'nun başında olduğu Ankara ekibi ise zorlu deplasmandan 3 puan alarak ligdeki konumunu rahatlatmayı amaçlıyor.
Süper Lig'de 57 puanı olan Fenerbahçe, 28 puanda olan Ankaragücü'nü konuk edeceği maçtan galibiyet alarak maç fazlasıyla hemen arkasındaki Galatasaray'ın 3 puanın önüne geçmeyi planlıyor. Ankaragücü ise Fenerbahçe'yi yenerek orta sıralardan üst sıralara doğru tırmanışa geçme hedefinde...
Fenerbahçe - Ankaragücü maçının muhtemel 11'leri:
Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Bonucci, Djiku, Ferdi, Krunic, İsmail, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko.
Ankaragücü: Bahadır, Kitsiou, Radakovic, Mujakic, Hanousek, Kaan, Tolga, Pedrinho, Morutan, Cephas, Sowe.
Gelecek maç
Fenerbahçe - Ankaragücü maçı saat kaçta hangi kanalda?
Ülker Stadyumu'nda oynanacak olan maçı, Cihan Aydın yönetecek. Kritik mücadele 28 Ocak Pazar günü 19.00'da başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.