Fenerbahçe, Altay Bayındır için Ankaragücü ile anlaşmaya vardı

Sarı lacivertliler, Ankaragücü forması giyen 21 yaşındaki kaleciyle anlaşmaya vardı.

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner, genç kalecileri Bayındır'ın transferi konusunda 'yle anlaştıklarını söyledi.

Beştepe Tesisleri'nde, transferle ilgili olarak AA muhabirine konuşan Başkan Yiğiner, "1,5 milyon avroya Altay'ı Fenerbahçe'ye vereceğiz. Onlar şu an futbolcuyla anlaşmaya çalışıyorlar. Bugün yarın imzayı atarlar." ifadelerini kullandı.

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MKE Ankaragücü olarak çok sayıda kaleci yetiştirdiklerine dikkati çeken Yiğiner, "Biz yönetim olarak kaleci Altay Bayındır konusunda Fenerbahçe ile prensip anlaşmasına vardık. Yöneticiler sanırım Altay ve menajeriyle görüşüyorlar. İnşallah hayırlısı olur." değerlendirmesinde bulundu.

1998 doğumlu Altay Bayındır, U21 forması giyiyor. Bu sezon takımıyla birlikte 19 karşılaşmada forma giydi, kalesinde 29 gol gördü.