Fenerbahçe, Alpaslan Öztürk ve Mame Thiam için harekete geçti

Sarı-lacivertlilerin Göztepe ve Kasımpaşa'nın iki yıldızını kadrosuna katmak istediği iddia edildi.

'de transferde sıcak saatler yaşanıyor.

Mert Hakan Yandaş’ın transferini bitiren, Caner Erkin ve Gökhan Gönül konusunda önemli mesafe kat ettiği iddia edilen sarı-lacivertliler, Fanatik' te yer alan habere göre 'nin başarılı stoperi Alpaslan Öztürk ve 'nın golcüsü Mame Thiam için de harekete geçti.

Bu sezon takımın en iyilerinden biri olan Alpaslan için Göztepe’ye Sadık Çiftpınar’ın yanı sıra 1 milyon euro öneren Fenerbahçe yönetimi, 27 yaşındaki oyuncuyla ise el sıkışmak üzere.

Daha fazla takım

Forvette ve kanatlarda görev yapan Thiam Mame ise bu sezon ligde 24 maçta 11 gol ve 3 asistlik başarılı bir performans sergiledi. Haberde Fenerbahçe'nin Thiam'ın şartlarını da Kasımpaşa yönetimine soracağı belirtildi.