Süper Lig

Fenerbahçe, Ali Koç yönetiminde Galatasaray derbisi kazanamadı

Goal
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ali koc 08122020
AA
Ali Koç başkanlığında 6. Galatasaray karşılaşmasına çıkan Fenerbahçe'nin bu derbilerde eli boş kaldı.

Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, Galatasaray'ın Mostafa Mohamed ile bulduğu tek golle mağlup oldu.

3 Haziran 2018'de Sarı-Lacivertli kulübün başkanlık koltuğuna oturan Ali Koç'un yüzü, 6. Galatasaray derbisinde de gülmedi.

Galatasaray geçtiğimiz sezon 23 Şubat'ta oynanan Kadıköy derbisinden de 3-1'lik galibiyetle ayrılmıştı. 

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Fenerbahçe, Ali Koç başkanlığında Sarı-kırmızılılar ile çıktıkları 6 karşılaşmadan 2 mağlubiyet, 4 beraberlik ile ayrıldı.

Fenerbahçe'nin 2018-19 sezonundan itibaren çıktığı Galatasaray derbisi sonuçları şu şekilde:

02.11.2018 Galatasaray 2-2 Fenerbahçe
14.04.2019 Fenerbahçe 1-1 Galatasaray
28.09.2019 Galatasaray 0-0 Fenerbahçe
23.02.2020 Fenerbahçe 1-3 Galatasaray
27.09.2020 Galatasaray 0-0 Fenerbahçe
06.02.2021 Fenerbahçe 0-1 Galatasaray

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