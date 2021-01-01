Fenerbahçe, Ali Koç yönetiminde Galatasaray derbisi kazanamadı
AA
Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, Galatasaray'ın Mostafa Mohamed ile bulduğu tek golle mağlup oldu.
3 Haziran 2018'de Sarı-Lacivertli kulübün başkanlık koltuğuna oturan Ali Koç'un yüzü, 6. Galatasaray derbisinde de gülmedi.
Galatasaray geçtiğimiz sezon 23 Şubat'ta oynanan Kadıköy derbisinden de 3-1'lik galibiyetle ayrılmıştı.
Fenerbahçe, Ali Koç başkanlığında Sarı-kırmızılılar ile çıktıkları 6 karşılaşmadan 2 mağlubiyet, 4 beraberlik ile ayrıldı.
Fenerbahçe'nin 2018-19 sezonundan itibaren çıktığı Galatasaray derbisi sonuçları şu şekilde:
|02.11.2018
|Galatasaray 2-2 Fenerbahçe
|14.04.2019
|Fenerbahçe 1-1 Galatasaray
|28.09.2019
|Galatasaray 0-0 Fenerbahçe
|23.02.2020
|Fenerbahçe 1-3 Galatasaray
|27.09.2020
|Galatasaray 0-0 Fenerbahçe
|06.02.2021
|Fenerbahçe 0-1 Galatasaray