Fenerbahçe Ali Koç döneminde 301 gün teknik direktörsüz kaldı

Teknik adam arayışı süren Fenerbahçe'de, Ali Koç döneminde kulübün hoca arayışında olduğu dönemlerin oldukça uzun sürmesi dikkat çekiyor.

Yeni sezon hazırlıklarını teknik direktörsüz başlayan Fenerbahçe'de takımın başına geçecek isim belirsizliğini korurken, Ali Koç yönetiminin teknik adam tercihlerindeki dikkat çeken bir detay gibi görünüyor. Koç yönetimindeki üç yılda 301 günü hocasız geçen sarı-lacivertli takımdaki bu durum taraftarların tepkisine neden oldu.

Büyük umutlarla göreve gelen ancak alınan sonuçların hayal kırıklığına neden olmasının ardından görevden alınan Phillip Cocu'dan 47 gün sonra taraftar baskısının da etkisiyle Ersun Yanal ile anlaşan Fenerbahçe, Yanal'ın görevi bırakmasından 156 gün sonra ise Erol Bulut ile anlaşmıştı. Fenerbahçe Bulut sonrasında da uzun bir arayışa girdi.

Takımın başında Volkan Demirel yer aldı

Bulut'un ayrılmasının ardından geçen 98 günden bu yana herhangi bir teknik direktörle anlaşmayan Fenerbahçe'yi bu hocaların yokluğunda ise Erwin Koeman, Tahir Karapınar ve Emre Belözoğlu gibi isimler çalıştırmıştı. Bu üç ismin de geçici tercihler olduğunu belirten başkan Ali Koç, bu isimlerin teknik direktör olarak sayılamayacağını söylemişti.

Gelecek sezon Türk futbolunu UEFA Avrupa Ligi'nde de temsil edecek olan Fenerbahçe'de yeni sezon çalışmaları da başlarken, antrenmanda takımın başında Volkan Demirel, Zeki Göle ve Fatih Yıldız yer aldı. Uzun bir süredir sarı-lacivertli takımın teknik heyetinde yer alan üç ismin de UEFA Pro Lisans'ı bulunuyor.

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