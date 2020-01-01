Fenerbahçe - Alanyaspor maçının muhtemel 11'leri

Süper Lig'in 21. haftasında zirve mücadelesi veren ve karşı karşıya geliyor.

Ülker Stadyumu'nda oynanacak zorlu mücadele saat 20:00'de başlayacak ve karşılaşmayı Ümit Öztürk yönetecek.

Son maçında 'a mağlup olan Fenerbahçe, 20 maçta topladığı 37 puanla lider 'un dört puan gerisinde beşinci sırada yer alıyor.

Ligdeki son beş maçından galibiyetle ayrılan Alanyaspor ise 38 puanla Fenerbahçe'nin bir puan üzerinde dördüncü sırada yer alıyor.

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu cezası, Sadık Çiftpınar ise sakatlığı sebebiyle bu karşılaşmada görev yapamayacak. Hasan Ali Kaldırım'ın durumu ise belirsizliğini koruyor.

Konuk Alanyaspor'da ise uzun süredir sakatlıkları bulunan Juanfran ve Lokman zorlu mücadelede forma giyemeyecek.

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Fenerbahçe: , Isla, Jailson, Serdar Aziz, Dirar, Luiz Gustavo, Ozan Tufan, Garry Rodrigues, Max Kruse, Tolga Ciğerci, Muriqi.

Alanyaspor: Marafona, Baiano, Caulker, Welinton, N'Sakala, Ceyhun Gülselam, Siopis, Efecan Karaca, Bakasetas, Junior Fernandes, Papiss Cisse.

Alanyaspor'u konuk ettiği üç Süper Lig maçını da kaybetmeyen Fenerbahçe (1B), son iki karşılaşmayı gol yemeden kazandı.

Fenerbahçe ile oynadığı yedi Süper Lig maçının sadece ikisini kazanan Alanyaspor (1B 4M), bu iki galibiyeti de son iki karşılaşmada aldı.

Evinde oynadığı son beş Süper Lig maçını kazanan Fenerbahçe, daha uzun bir seriyi en son Kasım 2015-Mart 2016 arasında yaşadı (sekiz maç).

Son iki deplasman maçını yedi gol atarak kazanan Alanyaspor'un Süper Lig tarihinde üç maçlık dış saha galibiyet serisi yok.

Bu sezon Süper Lig'de en fazla isabetli şut çeken (Fenerbahçe - 127 & Alanyaspor - 126) ve kalesine en az şut gelen (Alanyaspor - 60 & Fenerbahçe - 65) takımlar bu maçta karşı karşıya geliyor.

Bu sezon Süper Lig'de yaptığı gol katkılarıyla takımlarına en fazla puan kazandıran iki oyuncu Papiss Cisse (15 gol & 1 asist - 16 puan) ve Vedat Muriqi (12 gol & 4 asist - 15 puan).

Son üç Süper Lig maçında birer gol kaydeden Max Kruse, daha önceki 12 karşılaşmada rakip fileleri sadece iki kez havalandırabilmişti.

Alanyaspor'un deplasmanda attığı son iki golün asistini yapan Steven Caulker, bu sezon Süper Lig'de en fazla gol pası veren stoper konumunda (4).

Fenerbahçe'yi çalıştıran Ersun Yanal'ın teknik direktörlük kariyerinde Süper Lig'de mağlup edemediği tek takım Alanyaspor (1B 4M).