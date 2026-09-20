Fenerbahçe 8-0’lık (!) galibiyet aldı; Vedat Muriqi gol üretiminin yarısını üstlendi

Fenerbahçe, pazar günü Süper Lig’de adeta şov yaptı. Sarı Kanaryalar, Kadıköy’de Eyüpspor’u tam 8-0 mağlup etti. Vedat Muriqi (2), Mason Greenwood, Matteo Guendouzi ve İrfan Can Kahveci’nin golleriyle konuk ekip devreye 5-0 geride girdi. İkinci yarıda Muriqi hat-trick’ini tamamlarken, bir gol daha attı ve son sözü Greenwood söyledi.

Fenerbahçe’nin öne geçmesi için dört dakikadan az bir süre yetti. Ev sahibi ekip penaltı kazandı ve Greenwood, topu düzgün bir vuruşla uzak köşeye yarım yükseklikte gönderdi: 1-0.

Eyüpspor tamamen oyundan düştü ve açılış golünden kısa süre sonra 2-0’ı da yedi. Muriqi, Kerem Aktürkoğlu’nun sert ortasında arka direkte topu ağlara gönderdi.

İlk yarının ortalarında skor tabelasında 3-0 yazıyordu. Kaleci Horatiu Moldovan, Greenwood’un şutuna zayıf bir karşılık verdi ve dönen topu ağlara yollayan Muriqi’ye engel olamadı.

İlk yarı bitmeden iki gol daha geldi. Önce Guendouzi, Moldovan’ı yakın köşede avlayarak skoru 4-0 yaptı. Ardından Greenwood’un pasında İrfan Can da sakin bir vuruşla fileleri buldu.

İkinci yarının başlangıcı da hiç sakin geçmedi. Yeniden başlama vuruşundan iki dakika bile geçmeden Muriqi, günün üçüncü golünü kaydetti ve pek de güven vermeyen Moldovan’ın arkasına topu gönderdi.

Atlético Madrid’den kiralanan 28 yaşındaki Rumen kaleci, 55. dakikada bir kez daha topu ağlarından çıkardı. Bu kez köşe vuruşundan gelen pozisyonda Muriqi’nin kafa vuruşuna yanıt veremedi: 7-0.

Fenerbahçe daha sonra tempoyu belirgin şekilde düşürdü, ancak bitime on dakika kala yine de 8-0’ı buldu. Hızlı gelişen atakta Oğuz Aydın topu Greenwood’a çevirdi, o da sadece ayağını uzatarak pası tamamladı.



