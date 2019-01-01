Fenerbahçe 3 forvetini bekliyor... İşte son durumları

Sarı lacivertlilerde sakatlığı bulunan Vedat Muriqi, Mevlüt Erdinç ve Max Kruse'nin Göztepe karşısında da oynamama ihtimali var.

Süper Lig'in 12. haftasında Malatya deplasmanından 1 puanla dönen 'de 3 forvetin de sakat oluşu moralleri bozuyor. Son vuruşlarda oldukça etkisiz kalan sarı lacivertlilerde Vedat Muriqi, Mevlüt Erdinç ve Max Kruse'nin dönüşü merakla bekleniyor.

Fanatik Gazetesinin haberine göre; Muriqi'nin karşısında oyunama ihtimali var ancak Mevlüt ve Kruse'nin forma giymesi çok zor.

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Muriqi'nin MR sonuçlarına bakılırsa, 5 hafta daha oynamaması gerekiyor. Ancak söz konusu, kendine iyi bakan ve güçlü bir fiziğe sahip olan Muriç olunca, işler değişiyor. Yıldız futbolcu kendisini MR sonuçlarındaki kadar kötü hissetmiyor. Sağlık ekibinin yoğun çabaları, Kosovalı’nın tedaviye hızlı yanıt vermesi nedeniyle sahalara dönüşü konusunda umutlu bir bekleyiş var. Muriç, yarınki idmanda kendini deneyecek. Eğer çalışma sırasında ağrıları artmazsa, cumartesi günkü Göztepe maçında sahada olabilir.

Fenerbahçe, Yeni Malatya maçı öncesi son idmanı yaparken Mevlüt Erdinç’in de sakatlanmasıyla büyük şok yaşamıştı. Tecrübeli oyuncunun arka adalesinde yırtık bulunuyor. Tedavisi devam eden Mevlüt’ün bu hafta sonuna yetişmesi imkansız görünüyor. Mevlüt Erdinç, önümüzdeki hafta yeniden kontrolden geçirilecek. İyileşme sürecine göre, sahalara dönüşüyle ilgili bir tarih belirlenecek.

Max Kruse’nin sakatlığı ilginç bir seyir izliyor. Ekim ayındaki milli arada kasığından sakatlanan Alman forvet, 8. haftadaki maçına yetiştirilmeye çalışılmıştı. Ancak ligde 12. hafta geride kaldı ve tecrübeli oyuncu hâlâ sahalara geri dönemedi. Bunun nedeni, riskli bir bölgeden sakatlık yaşamış olması. Kendisini zorlaması halinde durumu çok daha kötü bir hale gelebilir. Kruse’nin bugün ya da yarın yeniden sağlık kontrolünden geçirileceği öğrenildi. Ancak Göztepe karşısında oynama ihtimali düşük görünüyor.