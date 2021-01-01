Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut: Kayserispor'u daha farklı yenebilirdik

Erol Bulut takımının 3-0 kazandığı Kayserispor maçının ardından yakaladıkları fırsatlarla daha farklı bir skor elde edebileceklerini söyledi.

Teknik Direktörü Erol Bulut, takımının 3-0 kazandığı karşılaşması sonrası açıklamalarda bulundu. Erol Bulut'un maç sonrası basın toplantısında yaptığı açıklamalardan öne çıkan satırlar şu şekilde;

"Gösterdikleri performanstan dolayı futbolcularımı tek tek tebrik ediyorum. 3 puan aldığımız için mutluyuz"

"3-0 kazandık ama bir o kadar da kaçırdığımız pozisyon var. Kalemizde çok fazla pozisyon vermedik. Baskılı oynamaya ve defans anlamında rakibe çok fazla şans vermemeye çalıştık"

Daha fazla takım

"Oyunumuzu pas üzerine yapmaya çalıştık. Daha önce yazıldığı gibi sadece ortalarla değil, dikine paslarla gol yollarında pozisyon bulmaya çalıştık"

"Aramıza iyi oyuncular katıldı. Onlardan birisi, bugün oynayan Attila Szalai. Mesut Özil gibi büyük bir yıldız da aramıza katıldı"

"Başta başkanımıza teşekkür etmek istiyorum. Yönetime ve sportif direktörümüz Emre Belözoğlu'na teşekkür etmek istiyorum. İsteklerimizi devre arasında yerine getirmeye çalıştılar ve hala çalışıyorlar"

"Şu an 42 puandayız. Hedefimiz 5-6 puan daha fazla almaktı ama beklediğimiz şekilde gerçekleşmedi. İnşallah geri kalan 20 maçta bunu telafi edip istediğimiz yerde oluruz".

Öte yandan yeni transfer Mesut Özil'in derbisine yetişip yetişmeyeceği yönündeki bir soruyu da değerlendiren Bulut, "bekleyin" mesajı verdi.