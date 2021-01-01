YORUM | Başka bir Fenerbahçe mümkün

Zirve mücadelesini sürdüren Fenerbahçe sahasında oynadığı maçta Kayserispor'u 3-0'lık skorla geçerken, oynanan futbol taraftarları mutlu etti.

Sezon başından beri inişli çıkışlı bir grafik çizen ve topladığı puanlarla değilse de oynadığı oyunla taraftarlarını tatmin etmekten uzak bir görüntü çizen , engelini sezonun en baskın oyunlarından birini oynayarak 3-0'lık skorla geçti. Rize'de oynanan ve sarı-lacivertli takımın yüzde 51'lik topa sahip olma oranıyla tamamladığı sezonun açılış maçından bu yana topa sahip olmayı öncelikleri arasına koymayan Erol Bulut'un takımı dün akşam Kadıköy'de yüzde 69'luk topa sahip olma oranıyla tamamlarken, 629 isabetli pasla kendisi adına sezonun rekorunu da kırdı.

Şimdi futbol kamuoyunun gündemindeki soruysa Fenerbahçe'nin bu oyunu kalan haftalarda da sahaya yansıtıp yansıtamayacağı. Bu noktada karşılaşmayı belki biraz da Kayserispor üzerinden değerlendirmek gerekiyor. Dan Petrescu yönetiminde üç Süper Lig maçına çıkan sarı-kırmızılı takımın bu üç maçtaki rakiplerini incelediğimizde Kayserispor maçı haricinde oynadığı 19 maçta 400 isabetli pas ortalaması yakalayan 'in Petrescu'nun takımı karşısında bu ortalamayı 1,36 katına çıkardığını görüyoruz. Ligin topa sahip olma oranı en düşük takımı olan Gaziantep de en fazla başarılı pas yaptığı karşılaşmayı tıpkı Fenerbahçe gibi Kayserispor'a karşı oynarken, kırmızı-siyahlı ekibin bu maçtaki isabetli pas sayısı sezon ortalamasının 1,54 katı üzerindeydi.

Petrescu dönemindeki Kayserispor'un en azından ilk üç hafta itibarıyla rakiplerine daha fazla topla oynama imkanı sunduğu açık görünüyor ama Fenerbahçe'nin pas sayısındaki yükselişin Başakşehir ve Gaziantep'e oranla çok daha fazla (sezon ortalamasının 1.79 katı) olmasını da yadsımamak gerek. Merkez hücumların toplam hücumlarına oranında ligin sekizinci sırasında yer alan takımın attığı üç golü de merkezden bulması ve bir o kadar da gol pozisyonu üretmesi Mesut transferiyle birlikte bu bölgedeki üretkenliği arttırması beklenen Fenerbahçe adına sezonun şu ana kadar olan bölümünde pek de görmediğimiz sinyallerdi.

Daha fazla takım

Bir parantez de oyundaki fark yaratan unsurlardan biri olan yeni transfer Attila Szalai için açmak gerekiyor. Geriden oyun kurarken solak olmasının getirdiği artıyı yüksek özgüveniyle birleştiren Macar oyuncu maç boyunca rakip yarı alanda yaptığı 27 pasla takımını öne iterek, Fenerbahçe adına bu sezon zaman zaman çokça açılan takım boyunun kısalmasını sağladı. Kayserispor'un hücumdaki etkisiz görüntüsünin de etkisiyle maç boyunca bir ikili mücadeleye giren Szalai'nin Fenerbahçe'nin birkaç sezondur süregelen stoper problemine çözüm olup olmayacağını görmek için biraz daha beklemek gerekiyor. Her şey yolunda giderse 23 yaşındaki oyuncu yazın yapılacak sonrasında Fenerbahçe'ye büyük bir bonservis geliri kazandırabilir. Bu noktada üçlü savunmayla oynayan Macaristan Milli Takımı'nın ilk 11'de oynayan 23 yaşındaki solak stoperini büyük bir turnuvanın hemen öncesinde oldukça uygun bir bonservisle kadroya katan Fenerbahçe transfer heyeti tebriği hak ediyor.

Sezonun ilk bölümünde sahaya oldukça geniş alanda yayılan ve bu nedenle hem savunmadan hücuma geçişlerde hem de hücumdan savunmaya geçişlerde sıklıkla problem yaşayan Fenerbahçe adına son haftalardaki değişikliklerden bir diğeri de kenar oyuncularının merkezde daha çok top alması diyebiliriz. Özellikle Thiam'ı ve zaman zaman 'yı içe kaydırarak topla buluşturan Erol Bulut'un takımı böylece merkezde sayısal bir avantaj elde ederken, bu durum topun daha iyi kullanımını da beraberinde getiriyor.

Pelkas'ın her geçen gün daha da alıştığımız zoru kolay gösteren oyunu, Thiam, Nazım ve Sinan gibi rotasyon oyuncularının şans buldukları dönemlerde yaptıkları yüksek katkı ve yeni transferlerin camiaya getirdiği olumlu hava Fenerbahçe adına bugün itibarıyla işlerin oldukça iyi gittiğinin işareti. Kayserispor karşısında sahada bu sezon daha önce hiç görmediğimiz bir kimlikle yer alan Fenerbahçe bu oyununu gelecek haftalara taşıyabilecek mi bunun cevabını elbette zaman gösterecek. 3-1'lik Gaziantep yenilgisi sonrasında oynadığı 7 maçta 2.71'lik puan ortalaması yakalayan Erol Bulut için bundan sonraki en önemli sınav büyük umutlarla transfer edilen Mesut Özil'i takıma dahil edip, Kayserispor maçındaki oyunu sezonun geneline yaymak olacak zira Fenerbahçe artık topa sahip olma oyunu da oynayabileceği gösterdi ve tek yolun direkt oyun olmadığı, mevcut kadro için başka ihtimallerin de var olduğu gerçeğini ortaya koydu.