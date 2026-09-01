Fenerbahçe 2026/27 biletleri nasıl alınır: Yaklaşan maçlar, bilet fiyatları, Süper Lig haberleri ve daha fazlası

Türkiye ligi puan durumunu rekor kıran 28 kez zirvede tamamlamasına rağmen, İstanbul ekibi Fenerbahçe son dönemde adeta ağır bir ikincilik sendromu yaşıyor; son beş sezonun her birini ikinci sırada bitirdi ve üst üste dört Süper Lig sezonunda Galatasaray'ın gerisinde kaldı.

Peki sonunda şehirdeki rakibinin kurduğu hakimiyeti kırabilecek mi? Siz de maç biletinizi bugün alarak Fenerbahçeli taraftarların coşkulu kalabalığının bir parçası olabilirsiniz.

Türkiye'nin en başarılı, en zengin ve en geniş destek gören çok branşlı kulüplerinden biri olan Fenerbahçe, dünya genelinde tahmini 25-35 milyon taraftarıyla dev bir küresel taraftar kitlesine sahip. Futbolseverlerin İstanbul devini izlemeyi sevmesinin başlıca nedenlerinden biri de Şükrü Saracoğlu Stadyumu'ndaki maçların elektrik yüklü, yüksek tempolu bir maç günü atmosferi sunması.

Vedat Muriqi, Mason Greenwood, Sidiki Cherif, Nathan Ake ve Romelu Lukaku gibi çok sayıda yeni yıldız ismin gelişiyle bu sezon Fenerbahçe için unutulmaz olmaya aday. GOAL, biletlerin nasıl alınacağından fiyatlarına ve çok daha fazlasına kadar tüm detayları sizin için derledi.

Yaklaşan Fenerbahçe maçları

Tarih ve saat (yerel) Karşılaşma Konum Biletler Cmt, 5 Eyl (20.00) Süper Lig: Fenerbahçe - Beşiktaş Şükrü Saracoğlu Stadyumu (İstanbul) Biletler Per, 10 Eyl (19.45) Şampiyonlar Ligi: Fenerbahçe - Roma Şükrü Saracoğlu Stadyumu (İstanbul) Biletler Pzt, 14 Eyl (20.00) Süper Lig: Gaziantep - Fenerbahçe Gaziantep Stadyumu (Gaziantep) Biletler Paz, 20 Eyl (17.00) Süper Lig: Fenerbahçe - Eyüpspor Şükrü Saracoğlu Stadyumu (İstanbul) Biletler Paz, 11 Eki (18.00) Süper Lig: Rizespor - Fenerbahçe Çaykur Didi Stadyumu (Rize) Biletler Çar, 14 Eki (20.00) Şampiyonlar Ligi: Aston Villa - Fenerbahçe Villa Park (Birmingham) Biletler Paz, 18 Eki (18.00) Süper Lig: Fenerbahçe - Alanyaspor Şükrü Saracoğlu Stadyumu (İstanbul) Biletler Sal, 20 Eki (19.45) Şampiyonlar Ligi: Fenerbahçe - Slavia Prag Şükrü Saracoğlu Stadyumu (İstanbul) Biletler Paz, 25 Eki (18.00) Süper Lig: Galatasaray - Fenerbahçe Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park (İstanbul) Biletler

Fenerbahçe bileti nasıl alınır?

Resmi Fenerbahçe biletlerini Passo üzerinden veya İstanbul'daki Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nun gişesinden satın alabilirsiniz. Türk futbolunun resmi biletleme sistemi olan Passo'ya veya Passo mobil uygulamasına kayıt olmak için kimlik ya da pasaport bilgilerinize ihtiyacınız olacaktır.

Resmi biletler genellikle maç gününden 3-5 gün önce satışa çıkar, ancak talebin yüksek olduğu maçlarda farklı satış takvimleri uygulanabilir ya da kulüp üyeliğine öncelik tanınabilir. Bu nedenle duyuruları erkenden takip etmek büyük önem taşır.

Buna ek olarak taraftarlar, Fenerbahçe maç biletlerini ikincil piyasadan da satın alabilir. StubHub, alternatif kanallar üzerinden koltuk bulmak isteyenler için önde gelen satış platformlarından biri olup son dakika bileti arayan taraftarlara güvenilir bir seçenek sunar.

Fenerbahçe biletleri ne kadar?

İstanbul'daki Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanan Fenerbahçe maçlarının resmi biletleri, rakibe ve tribün kategorisine bağlı olarak standart Süper Lig karşılaşmalarında genel olarak 30-100 € (yaklaşık 1.200-3.800+ TL) arasında değişir.

Fenerbahçe'nin stadı birkaç ana tribün kategorisi ve bloktan oluşur:

Kale arkası / Behind the Goals (Kuzey / Migros ve Spor Toto/Güney Tribünleri): Bunlar tutkulu ve yüksek sesli taraftar bölümleridir; çekirdek ultras grubu da burada yer alır. Biletler normal lig maçlarında 30-50 $ arasında değişir.

Üst tribün / Upper Tiers (Maraton Üst ve Fenerium Üst): Sahanın kenarları boyunca yükseltilmiş koltuklar, harika bir izleme açısı sunar. Biletler 40-65 € arasında değişir.

Alt tribün / Lower Tiers (Maraton Alt ve Fenerium Alt): Taç çizgisi boyunca sahaya yakın premium koltuklar sunar ve oyuncular ile yedek kulübelerine yakın bir deneyim sağlar. Standart maçlarda biletler 70-100 €+ aralığındadır.

VIP ve ağırlama paketleri: Lüks lounge erişimi, ikram ve merkezi konumda seçkin koltukları içerir. Fiyatlar 150-300 €+ arasında değişir.

Ek bilgiler için kulübün resmi bilet portalını ya da güncel müsaitlik durumu için StubHub gibi ikincil satış sitelerini takip edin.

Şükrü Saracoğlu Stadyumu hakkında bilmeniz gereken her şey

Şükrü Saracoğlu Stadyumu, sponsorluk nedeniyle şu anda Chobani Stadium Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Sports Complex adıyla biliniyor, Avrupa'nın en efsanevi, en ürkütücü ve tarihsel açıdan en önemli futbol sahnelerinden biridir. Tutkulu taraftarları tarafından sık sık "Tapınak" olarak anılır.

İstanbul'un Anadolu Yakası'ndaki canlı Kadıköy ilçesinde bulunan, tamamı koltuklu ve 47.430 ila 50.530 seyirci kapasiteli bu stat, 1908'de açıldığından bu yana Türkiye'nin çok branşlı devi Fenerbahçe'nin iç saha maçlarına ev sahipliği yapmaktadır.

Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanan unutulmaz maçlardan bazıları şunlardır:

UEFA Kupası Finali (2009) : Stat, son UEFA Kupası Finali'ne ev sahipliği yaptı ve Shakhtar Donetsk, Werder Bremen'i 2-1 mağlup etti. Shakhtar adına skoru Luiz Adriano açtı, Bremen için Naldo eşitliği sağladı ve tarihi uzatma golünü 97. dakikada Jadson attı.

Efsanevi 6-0 derbisi (2002) : Kıtalararası Derbi'nin en ünlü bölümünde Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'a karşı tam anlamıyla üstünlük kurdu. 10 kişi kalmasına rağmen Fenerbahçe cevap gelmeyen altı gol attı ve son vuruş Ümit Özat'tan geldi. "6-0" skoru, kulüp folklorunun temel parçalarından biri olmaya devam ediyor.

Manchester United'a karşı Şanlı'nın hat-trick'i (2004) : Parlak bir Şampiyonlar Ligi grup maçı gecesinde, kült kahraman Tuncay Şanlı, biri muhteşem bir röveşata olan nefes kesici bir hat-trick yaparak Alex Ferguson'ın Manchester United'ını mağlup etti.

Papazın Çayırı: Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nun bugün bulunduğu yerde herhangi bir beton yapı yokken, bu alan Papazın Çayırı olarak biliniyordu. Burası ülkenin ilk resmi futbol sahasıydı ve İstanbul Futbol Ligi'nin ilk maçları burada oynandı.

Fenerbahçe rekorları ve istatistikleri

1907'de kurulan Fenerbahçe (Fenerbahçe Spor Kulübü), Türkiye'nin en eski, en başarılı ve en tutkuyla desteklenen çok branşlı kulüplerinden biridir. Futbol takımı, efsanevi rekorlar ve büyük bir kupa koleksiyonuyla dolu zengin bir tarihe sahiptir.

Kulüp başarıları ve öne çıkan kupalar

Türkiye Ligi şampiyonlukları : 28 şampiyonluk

Türkiye Kupası : 7 şampiyonluk

Bireysel oyuncu rekorları

En fazla maça çıkanlar (resmi): Müjdat Yetkiner (570), Volkan Demirel (525)

En çok gol atanlar: Zeki Rıza Sporel (470), Lefter Küçükandonyadis (423)

Nihai yenilmezlik serisi

İnanılmaz bir şekilde Fenerbahçe, 1912-13 ve 1922-23 İstanbul Futbol Ligi sezonlarını tek gol yemeden kazandı. Daha yakın dönemde ise kulüp, 2023 ve 2024 boyunca ligde 32 maçlık yenilmezlik serisini tamamlayarak modern yerel futbolda yeni bir kilometre taşı belirledi.

Bir isimde ne var?

"Fenerbahçe" adı Türkçede kelime anlamı olarak "Lighthouse Garden" şeklinde çevrilir. Adını, İstanbul'daki Fenerbahçe Burnu'nda bulunan tarihi deniz fenerinden alır. Kulübün ilk renkleri, deniz fenerinin çevresinde açan nergislerle uyumlu şekilde sarı ve beyazdı; 1910'da sarı ve laciverte dönüştü.

Bordeaux'ya karşı Avrupa gecesi

Fenerbahçe, 1985'te Avrupa Kupası'nın ilk turunda Fransa şampiyonu Bordeaux'yu eleyerek büyük yankı uyandırdı. O dönemde bu, Avrupa genelinde Türk futboluna bakışı değiştiren dev bir sürprizdi.



