Fenerbahçe, 2022-23 sezonu yaz transfer döneminde hangi futbolcuları transfer etti?

Sarı-lacivertli ekibin transferlerine ve takımdan ayrılan oyunculara göz atalım.

Fenerbahçe, hocası Jorge Jesus yönetiminde yeni sezon antrenmanlarını tüm hızıyla sürdürürken Portekizli teknik direktör, takımını yeni sezona hazırlık maçlarında şu ana kadar mağlubiyet yaşamadı.

Sarı-lacivertli ekip, her sezon olduğu gibi bu yıl da şampiyonluğu hedeflerken, bu hedef doğrultusunda kadrosunu yıldız oyuncularla güçlendirdi ve bazı isimlerle yollar ayrıldı.

GOAL Türkiye, Fenerbahçe'nin 2022-23 sezonundaki kadro yapılanması hakkında bilmeniz gereken her şeyi inceliyor.

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Fenerbahçe'den gidenler

Oyuncu Ülkesi Yeni Takımı Bonservis Allahyar Sayyadmanesh İran Hull City 4.5 milyon euro Ozan Tufan Türkiye Hull City 3 milyon euro Arda Okan Kurtulan Kuzey Makedonya/Türkiye Adana Demir Açıklanmadı Mesut Özil Almanya/Türkiye Başakşehir Bedelsiz Berke Özer Türkiye Boşta - Jose Sosa Arjantin Boşta - Murat Sağlam Türkiye Boşta -

Fenerbahçe'ye gelenler