Fenerbahçe, 2022-23 sezonu yaz transfer döneminde hangi futbolcuları transfer etti?

GOAL Türkiye|
Willian Arao Fenerbahçe - Twitter
FenerbahçeSüper Lig

Sarı-lacivertli ekibin transferlerine ve takımdan ayrılan oyunculara göz atalım.

Fenerbahçe, hocası Jorge Jesus yönetiminde yeni sezon antrenmanlarını tüm hızıyla sürdürürken Portekizli teknik direktör, takımını yeni sezona hazırlık maçlarında şu ana kadar mağlubiyet yaşamadı.

Sarı-lacivertli ekip, her sezon olduğu gibi bu yıl da şampiyonluğu hedeflerken, bu hedef doğrultusunda kadrosunu yıldız oyuncularla güçlendirdi ve bazı isimlerle yollar ayrıldı.

GOAL Türkiye, Fenerbahçe'nin 2022-23 sezonundaki kadro yapılanması hakkında bilmeniz gereken her şeyi inceliyor.

Haberin devamı aşağıda

Fenerbahçe'den gidenler

Oyuncu

Ülkesi

Yeni Takımı

Bonservis

Allahyar Sayyadmanesh

İran

Hull City

4.5 milyon euro

Ozan Tufan

Türkiye

Hull City

3 milyon euro

Arda Okan Kurtulan

Kuzey Makedonya/Türkiye

Adana Demir

Açıklanmadı

Mesut Özil

Almanya/Türkiye

Başakşehir

Bedelsiz

Berke Özer

Türkiye

Boşta

-

Jose Sosa

Arjantin

Boşta

-

Murat Sağlam

Türkiye

Boşta

-

Fenerbahçe'ye gelenler

Oyuncu

Ülkesi

Eski Takımı

Bonservis

Willian Arao

Brezilya

Flamengo

Açıklanmadı

Bruma

Portekiz

PSV

Açıklanmadı

Diego Rossi

Uruguay

Los Angeles FC

5.5 milyon euro

Lincoln

Brezilya

Santa Clara

Açıklanmadı

Emre Mor

Türkiye

Karagümrük

Açıklanmadı

Joshua King

Norveç

Watford

Açıklanmadı

Tiago Çukur

Türkiye

Watford

ft

Editörün Seçtikleri