Fenerbahçe, 2022-23 sezonu yaz transfer döneminde hangi futbolcuları transfer etti?
Fenerbahçe, hocası Jorge Jesus yönetiminde yeni sezon antrenmanlarını tüm hızıyla sürdürürken Portekizli teknik direktör, takımını yeni sezona hazırlık maçlarında şu ana kadar mağlubiyet yaşamadı.
Sarı-lacivertli ekip, her sezon olduğu gibi bu yıl da şampiyonluğu hedeflerken, bu hedef doğrultusunda kadrosunu yıldız oyuncularla güçlendirdi ve bazı isimlerle yollar ayrıldı.
GOAL Türkiye, Fenerbahçe'nin 2022-23 sezonundaki kadro yapılanması hakkında bilmeniz gereken her şeyi inceliyor.
Fenerbahçe'den gidenler
Oyuncu
Ülkesi
Yeni Takımı
Bonservis
Allahyar Sayyadmanesh
İran
Hull City
4.5 milyon euro
Ozan Tufan
Türkiye
Hull City
3 milyon euro
Arda Okan Kurtulan
Kuzey Makedonya/Türkiye
Adana Demir
Açıklanmadı
Mesut Özil
Almanya/Türkiye
Başakşehir
Bedelsiz
Berke Özer
Türkiye
Boşta
-
Jose Sosa
Arjantin
Boşta
-
Murat Sağlam
Türkiye
Boşta
-
Fenerbahçe'ye gelenler
Oyuncu
Ülkesi
Eski Takımı
Bonservis
Willian Arao
Brezilya
Flamengo
Açıklanmadı
Bruma
Portekiz
PSV
Açıklanmadı
Diego Rossi
Uruguay
Los Angeles FC
5.5 milyon euro
Lincoln
Brezilya
Santa Clara
Açıklanmadı
Emre Mor
Türkiye
Karagümrük
Açıklanmadı
Joshua King
Norveç
Watford
Açıklanmadı
Tiago Çukur
Türkiye
Watford
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