Fenerbahçe 2022-23 sezonu formaları: Yeni iç saha, deplasman ve üçüncü forma stilleri

Sarı-lacivertli ekip, merakla beklenen yeni sezon formalarını taraftarların beğenisine sundu.

Fenerbahçe, yeni sezon formalarını düzenlenen lansmanla tanıttı. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda gerçekleşen lansmanla sarı lacivertli ekibin yeni sezon formaları görücüye çıktı.

Tanıtıma katılan Fenerbahçe Başkan Ali Koç'a, sarı-lacivertli futbolcu Mert Hakan Yandaş ve Puma Türkiye Genel Müdürü Taner Seyis de eşlik etti.

Fenerbahçe'nin 2022-23 sezonu iç saha formasının çıkış tarihi

Sarı-lacivertli ekip, iç saha formasını 19 Temmuz Salı günü taraftarlarının beğenisine sundu.

İç saha forması olarak tanıtılan çubuklu formada her bir çubuğun arasındaki beyaz çizgi dikkat çekerken, bu detay kulübe ismini veren ünlü deniz fenerinin yaydığı beyaz ışığı temsil ediyor.

Fenerbahçe'nin 2022-23 sezonu dış saha formasının çıkış tarihi

Sarı-lacivertlilerin yeni sezonda giyeceği dış saha forması da 19 Temmuz Salı günü düzenlenen lansmanda tanıtıldı.

Deplasman forması ise Fenerbahçe’nin efsane kalecilerinden Cihat Arman’a saygı niteliğinde bulunuyor.

Fenerbahçe'nin 2022-23 sezonu üçüncü formasının çıkış tarihi

Sarı Kanarya'nın yeni sezon için giyeceği alternatif forması da 19 Temmuz Salı günü görücüye çıkarıldı.

Bu sezon giyilecek üçüncü forma, günlük giyimde kullanılabilecek çizgilere sahip bir forma olarak dikkat çekiyor.

Formalar ne kadara mal olacak ve nereden satın alınacak?

Fenerbahçe'nin yeni sezonda 5 bin adet olarak piyasaya süreceği özel formasının fiyatı 1907 TL olarak belirlenirken iç, dış ve alternatif formalarının fiyatları ise 629 TL olarak açıklandı.

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