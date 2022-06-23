Fenerbahçe 2022-23 sezon öncesi: Tur, fikstür, sonuçlar, biletler ve bilmeniz gereken her şey

Sarı-lacivertliler, yeni sezonun ilk resmî maçına 20 Temmuz'da çıkacak.

Geçtiğimiz sezonu 2. sırada bitirerek Şampiyonlar Ligi’nde elemelere katılmaya hak kazanan

Fenerbahçe’de sezon erken açıldı.

Sezonun bitiminin ardından Jorge Jesus’la anlaşan sarı lacivertliler, Jorge Jesus önderliğinde ilk defa

sezon öncesi kampı geçiriyor.

Yeni sezonda en önemli hedef olarak lig şampiyonluğunu düşünen Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi ikinci

eleme turunda 20 ve 27 Temmuz tarihlerinde Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev’le karşılaşacak.

GOAL Türkiye, yeni sezon öncesinde Fenerbahçe ile ilgili bilmeniz gereken her şeyi derledi.

Fenerbahçe 2022-23 sezonu öncesi maçları ve sonuçları

Tarih Fikstür Saat Yer 25 Haziran Cumartesi Fenerbahçe - Tirana 16.00 Can Bartu Tesisleri 2 Temmuz Cumartesi Fenerbahçe - Partizan 19.30 Avusturya, Graz

Yeni sezon hazırlıklarına 15 Haziran'da Jorge Jesus önderliğinde Can Bartu Tesisleri'nde

başlayan sarı lacivertliler, hazırlıkların ikinci aşamasında Avusturya'da kamp yapmayı hedefliyor.

İlk hazırlık karşılaşmasını 22 Haziran'da Kuzey Makedonya'nın son şampiyonu FC Shkupi ile Can Bartu

Tesisleri'nde gerçekleştiren Kanarya, 2-2 berabere kaldı.

Yeni transfer Lincoln'ün ilk golünü kaydettiği karşılaşmada yeni transfer Bruma da sarı lacivertli formayla tanıştı.

Fenerbahçe ikinci hazırlık karşılaşmasını Arnavutluk şampiyonu Tirana ile 25 Haziran'da Can Bartu

tesislerinde gerçekleştirecek.

Avusturya kampı henüz netleşmese de Fenerbahçe, 2 Temmuz'da Avusturya'nın Graz kentinde Sırbistan

temsilcisi Partizan ile bir hazırlık karşılaşması yapacak.