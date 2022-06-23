Fenerbahçe 2022-23 sezon öncesi: Tur, fikstür, sonuçlar, biletler ve bilmeniz gereken her şey
Geçtiğimiz sezonu 2. sırada bitirerek Şampiyonlar Ligi’nde elemelere katılmaya hak kazanan
Fenerbahçe’de sezon erken açıldı.
Sezonun bitiminin ardından Jorge Jesus’la anlaşan sarı lacivertliler, Jorge Jesus önderliğinde ilk defa
Editörün Seçtikleri
sezon öncesi kampı geçiriyor.
Yeni sezonda en önemli hedef olarak lig şampiyonluğunu düşünen Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi ikinci
eleme turunda 20 ve 27 Temmuz tarihlerinde Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev’le karşılaşacak.
GOAL Türkiye, yeni sezon öncesinde Fenerbahçe ile ilgili bilmeniz gereken her şeyi derledi.
Fenerbahçe 2022-23 sezonu öncesi maçları ve sonuçları
Tarih
Fikstür
Saat
Yer
25 Haziran Cumartesi
Fenerbahçe - Tirana
16.00
Can Bartu Tesisleri
2 Temmuz Cumartesi
Fenerbahçe - Partizan
19.30
Avusturya, Graz
Yeni sezon hazırlıklarına 15 Haziran'da Jorge Jesus önderliğinde Can Bartu Tesisleri'nde
başlayan sarı lacivertliler, hazırlıkların ikinci aşamasında Avusturya'da kamp yapmayı hedefliyor.
İlk hazırlık karşılaşmasını 22 Haziran'da Kuzey Makedonya'nın son şampiyonu FC Shkupi ile Can Bartu
Tesisleri'nde gerçekleştiren Kanarya, 2-2 berabere kaldı.
Yeni transfer Lincoln'ün ilk golünü kaydettiği karşılaşmada yeni transfer Bruma da sarı lacivertli formayla tanıştı.
Fenerbahçe ikinci hazırlık karşılaşmasını Arnavutluk şampiyonu Tirana ile 25 Haziran'da Can Bartu
tesislerinde gerçekleştirecek.
Avusturya kampı henüz netleşmese de Fenerbahçe, 2 Temmuz'da Avusturya'nın Graz kentinde Sırbistan
temsilcisi Partizan ile bir hazırlık karşılaşması yapacak.Daha fazlası için