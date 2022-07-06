Fenerbahçe 2022-23 fikstürü: Süper Lig programı, önemli tarihler, detaylar

Kanarya, sezonu Süper Lig'in yeni takımı Ümraniyespor maçı ile açacak.

Süper Lig'de 2022-23 sezonunun fikstürü belli oldu. Yeni sezona kendi sahasında Ümraniyespor'la karşılaşarak

başlayacak olan Fenerbahçe, 6. ve 25. haftaları BAY geçecek.

Sarı lacivertliler, ligi kendi sahasında oynayacağı Gaziantep FK maçıyla tamamlayacak.

Süper Lig 2022-23 sezonu 5 Ağustos tarihinde başlayacak, 28 Mayıs 2023 tarihinde sona erecek. Geçtiğimiz sezon ligi 2. sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi'nde eleme oynamaya hak kazanan Fenerbahçe, yeni sezon öncesinde deneyimli teknik adam Jorge Jesus'la anlaşmıştı.

Jorge Jesus'la yeni sezon hazırlıklarına başlayan sarı-lacivertlilerde hedef şampiyonluk.

GOAL Türkiye olarak Fenerbahçe'nin 2022-23 Süper Lig programını, önemli tarihleri ve detayları

hazırladık.

Fenerbahçe 2022-23 fikstürü

1. hafta Fenerbahçe - Ümraniyespor 2. hafta Kasımpaşa - Fenerbahçe 3. hafta Fenerbahçe - Adana Demirspor 4. hafta Konyaspor - Fenerbahçe 5. hafta Fenerbahçe - Kayserispor 6. hafta 7. hafta Fenerbahçe - Alanyaspor 8. hafta Beşiktaş - Fenerbahçe 9. hafta Fenerbahçe - Fatih Karagümrük 10. hafta Ankaragücü - Fenerbahçe 11. hafta Fenerbahçe - Başakşehir 12. hafta İstanbulspor - Fenerbahçe 13. hafta Fenerbahçe - Sivasspor 14. hafta Fenerbahçe - Giresunspor 15. hafta Trabzonspor - Fenerbahçe 16. hafta Fenerbahçe - Hatayspor 17. hafta Antalyaspor - Fenerbahçe 18. hafta Fenerbahçe - Galatasaray 19. hafta Fenerbahçe - Gaziantep FK

2022-23 sezonunda Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi ne zaman oynanacak?

İstanbul'un önemli rakipleri bu sezon da şampiyonluk için büyük bir yarış içerisinde olacaklar. Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki ilk karşılaşma 8. haftada Beşiktaş'ın ev sahipliğinde Vodafone Park'ta oynanacak.

2022-23 sezonunun ikinci yarısındaki Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi ise 27. hafta Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde Ülker Stadyumu'nda oynanacak.

2022-23 sezonunda Fenerbahçe - Galatasaray derbisi ne zaman oynanacak?

Süper Lig'in en önemli karşılaşmalarından olan Fenerbahçe - Galatasaray derbisi bu sezon devreler bitmek üzereyken oynanacak. Tüm futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşmaların takvimi şu şekilde:

İki büyük kulüp arasındaki ilk karşılaşma 18. haftada Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde Ülker Stadyumu'nda oynanacak.

2022-23 sezonunun ikinci yarısındaki Fenerbahçe - Galatasaray derbisi ise 37. hafta Galatasaray'ın ev

sahipliğinde Nef Stadyumu'nda oynanacak.

2022-23 sezonunda Fenerbahçe - Trabzonspor derbisi ne zaman oynanacak?

Süper Lig'in önemli karşılaşmalarından olan Fenerbahçe - Trabzonspor maçının takvimi de belli oldu.

İki büyük kulüp arasındaki ilk karşılaşma 15. haftada Trabzonspor'un ev sahipliğinde Medical Park Stadyumu'nda oynanacak. 2022-23 sezonunun ikinci yarısındaki Trabzonspor - Fenerbahçe derbisi ise 34. hafta Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde Ülker Stadyumu'nda oynanacak.

Fenerbahçe'nin 2022-23 sezonu öncesi fikstürü ve sonuçları

Yeni sezonda en önemli hedef olarak lig şampiyonluğunu düşünen Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi İkinci Eleme Turu'nda 20 ve 27 Temmuz tarihlerinde Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev’le karşılaşacak.

Yeni sezon hazırlıklarına 15 Haziran'da Jorge Jesus önderliğinde Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde başlayan sarı lacivertliler, hazırlıkların ikinci aşamasında 1-7 Temmuz 2022 tarihleri arasında Avusturya’nın Graz şehri yakınlarında Bad Radkersburg bölgesinde kampa girecek.

Program şu şekilde:

Tarih Saat Maç Yer 5.07.2022 19.30 Fenerbahçe - Mol Fehervar Merkür Arena 10.07.2022 20.30 Fenerbahçe - Hull City Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu 20.07.2022 21.00 Dinamo Kiev - Fenerbahçe Miejski Stadyumu 27.07.2022 20.00 Fenerbahçe - Dinamo Kiev Ülker Stadyumu

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