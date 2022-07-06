Fenerbahçe 2022-23 fikstürü: Süper Lig programı, önemli tarihler, detaylar

Kerim Akbaş|
Ülker Stadyumufenerbahce.org
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Kanarya, sezonu Süper Lig'in yeni takımı Ümraniyespor maçı ile açacak.

Süper Lig'de 2022-23 sezonunun fikstürü belli oldu. Yeni sezona kendi sahasında Ümraniyespor'la karşılaşarak

başlayacak olan Fenerbahçe, 6. ve 25. haftaları BAY geçecek.

Sarı lacivertliler, ligi kendi sahasında oynayacağı Gaziantep FK maçıyla tamamlayacak.

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Süper Lig 2022-23 sezonu 5 Ağustos tarihinde başlayacak, 28 Mayıs 2023 tarihinde sona erecek. Geçtiğimiz sezon ligi 2. sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi'nde eleme oynamaya hak kazanan Fenerbahçe, yeni sezon öncesinde deneyimli teknik adam Jorge Jesus'la anlaşmıştı.

Jorge Jesus'la yeni sezon hazırlıklarına başlayan sarı-lacivertlilerde hedef şampiyonluk.

GOAL Türkiye olarak Fenerbahçe'nin 2022-23 Süper Lig programını, önemli tarihleri ve detayları

hazırladık.

Fenerbahçe 2022-23 fikstürü

1. hafta

Fenerbahçe - Ümraniyespor

2. hafta

Kasımpaşa - Fenerbahçe

3. hafta

Fenerbahçe - Adana Demirspor

4. hafta

Konyaspor - Fenerbahçe

5. hafta

Fenerbahçe - Kayserispor

6. hafta

7. hafta

Fenerbahçe - Alanyaspor

8. hafta

Beşiktaş - Fenerbahçe

9. hafta

Fenerbahçe - Fatih Karagümrük

10. hafta

Ankaragücü - Fenerbahçe

11. hafta

Fenerbahçe - Başakşehir

12. hafta

İstanbulspor - Fenerbahçe

13. hafta

Fenerbahçe - Sivasspor

14. hafta

Fenerbahçe - Giresunspor

15. hafta

Trabzonspor - Fenerbahçe

16. hafta

Fenerbahçe - Hatayspor

17. hafta

Antalyaspor - Fenerbahçe

18. hafta

Fenerbahçe - Galatasaray

19. hafta

Fenerbahçe - Gaziantep FK

2022-23 sezonunda Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi ne zaman oynanacak?

İstanbul'un önemli rakipleri bu sezon da şampiyonluk için büyük bir yarış içerisinde olacaklar. Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki ilk karşılaşma 8. haftada Beşiktaş'ın ev sahipliğinde Vodafone Park'ta oynanacak.

2022-23 sezonunun ikinci yarısındaki Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi ise 27. hafta Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde Ülker Stadyumu'nda oynanacak.

2022-23 sezonunda Fenerbahçe - Galatasaray derbisi ne zaman oynanacak?

Süper Lig'in en önemli karşılaşmalarından olan Fenerbahçe - Galatasaray derbisi bu sezon devreler bitmek üzereyken oynanacak. Tüm futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşmaların takvimi şu şekilde:

İki büyük kulüp arasındaki ilk karşılaşma 18. haftada Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde Ülker Stadyumu'nda oynanacak.

2022-23 sezonunun ikinci yarısındaki Fenerbahçe - Galatasaray derbisi ise 37. hafta Galatasaray'ın ev

sahipliğinde Nef Stadyumu'nda oynanacak.

2022-23 sezonunda Fenerbahçe - Trabzonspor derbisi ne zaman oynanacak?

Süper Lig'in önemli karşılaşmalarından olan Fenerbahçe - Trabzonspor maçının takvimi de belli oldu.

İki büyük kulüp arasındaki ilk karşılaşma 15. haftada Trabzonspor'un ev sahipliğinde Medical Park Stadyumu'nda oynanacak. 2022-23 sezonunun ikinci yarısındaki Trabzonspor - Fenerbahçe derbisi ise 34. hafta Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde Ülker Stadyumu'nda oynanacak.

Fenerbahçe'nin 2022-23 sezonu öncesi fikstürü ve sonuçları

Yeni sezonda en önemli hedef olarak lig şampiyonluğunu düşünen Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi İkinci Eleme Turu'nda 20 ve 27 Temmuz tarihlerinde Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev’le karşılaşacak.

Yeni sezon hazırlıklarına 15 Haziran'da Jorge Jesus önderliğinde Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde başlayan sarı lacivertliler, hazırlıkların ikinci aşamasında 1-7 Temmuz 2022 tarihleri arasında Avusturya’nın Graz şehri yakınlarında Bad Radkersburg bölgesinde kampa girecek.

Program şu şekilde:

Tarih

Saat

Maç

Yer

5.07.2022

19.30

Fenerbahçe - Mol Fehervar

Merkür Arena

10.07.2022

20.30

Fenerbahçe - Hull City

Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu

20.07.2022

21.00

Dinamo Kiev - Fenerbahçe

Miejski Stadyumu

27.07.2022

20.00

Fenerbahçe - Dinamo Kiev

Ülker Stadyumu

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