Fenerbahçe 2022-23 fikstürü: Süper Lig programı, önemli tarihler, detaylar
Süper Lig'de 2022-23 sezonunun fikstürü belli oldu. Yeni sezona kendi sahasında Ümraniyespor'la karşılaşarak
başlayacak olan Fenerbahçe, 6. ve 25. haftaları BAY geçecek.
Sarı lacivertliler, ligi kendi sahasında oynayacağı Gaziantep FK maçıyla tamamlayacak.
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Süper Lig 2022-23 sezonu 5 Ağustos tarihinde başlayacak, 28 Mayıs 2023 tarihinde sona erecek. Geçtiğimiz sezon ligi 2. sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi'nde eleme oynamaya hak kazanan Fenerbahçe, yeni sezon öncesinde deneyimli teknik adam Jorge Jesus'la anlaşmıştı.
Jorge Jesus'la yeni sezon hazırlıklarına başlayan sarı-lacivertlilerde hedef şampiyonluk.
GOAL Türkiye olarak Fenerbahçe'nin 2022-23 Süper Lig programını, önemli tarihleri ve detayları
hazırladık.
Fenerbahçe 2022-23 fikstürü
1. hafta
Fenerbahçe - Ümraniyespor
2. hafta
Kasımpaşa - Fenerbahçe
3. hafta
Fenerbahçe - Adana Demirspor
4. hafta
Konyaspor - Fenerbahçe
5. hafta
Fenerbahçe - Kayserispor
6. hafta
7. hafta
Fenerbahçe - Alanyaspor
8. hafta
Beşiktaş - Fenerbahçe
9. hafta
Fenerbahçe - Fatih Karagümrük
10. hafta
Ankaragücü - Fenerbahçe
11. hafta
Fenerbahçe - Başakşehir
12. hafta
İstanbulspor - Fenerbahçe
13. hafta
Fenerbahçe - Sivasspor
14. hafta
Fenerbahçe - Giresunspor
15. hafta
Trabzonspor - Fenerbahçe
16. hafta
Fenerbahçe - Hatayspor
17. hafta
Antalyaspor - Fenerbahçe
18. hafta
Fenerbahçe - Galatasaray
19. hafta
Fenerbahçe - Gaziantep FK
2022-23 sezonunda Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi ne zaman oynanacak?
İstanbul'un önemli rakipleri bu sezon da şampiyonluk için büyük bir yarış içerisinde olacaklar. Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki ilk karşılaşma 8. haftada Beşiktaş'ın ev sahipliğinde Vodafone Park'ta oynanacak.
2022-23 sezonunun ikinci yarısındaki Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi ise 27. hafta Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde Ülker Stadyumu'nda oynanacak.
2022-23 sezonunda Fenerbahçe - Galatasaray derbisi ne zaman oynanacak?
Süper Lig'in en önemli karşılaşmalarından olan Fenerbahçe - Galatasaray derbisi bu sezon devreler bitmek üzereyken oynanacak. Tüm futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşmaların takvimi şu şekilde:
İki büyük kulüp arasındaki ilk karşılaşma 18. haftada Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde Ülker Stadyumu'nda oynanacak.
2022-23 sezonunun ikinci yarısındaki Fenerbahçe - Galatasaray derbisi ise 37. hafta Galatasaray'ın ev
sahipliğinde Nef Stadyumu'nda oynanacak.
2022-23 sezonunda Fenerbahçe - Trabzonspor derbisi ne zaman oynanacak?
Süper Lig'in önemli karşılaşmalarından olan Fenerbahçe - Trabzonspor maçının takvimi de belli oldu.
İki büyük kulüp arasındaki ilk karşılaşma 15. haftada Trabzonspor'un ev sahipliğinde Medical Park Stadyumu'nda oynanacak. 2022-23 sezonunun ikinci yarısındaki Trabzonspor - Fenerbahçe derbisi ise 34. hafta Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde Ülker Stadyumu'nda oynanacak.
Fenerbahçe'nin 2022-23 sezonu öncesi fikstürü ve sonuçları
Yeni sezonda en önemli hedef olarak lig şampiyonluğunu düşünen Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi İkinci Eleme Turu'nda 20 ve 27 Temmuz tarihlerinde Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev’le karşılaşacak.
Yeni sezon hazırlıklarına 15 Haziran'da Jorge Jesus önderliğinde Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde başlayan sarı lacivertliler, hazırlıkların ikinci aşamasında 1-7 Temmuz 2022 tarihleri arasında Avusturya’nın Graz şehri yakınlarında Bad Radkersburg bölgesinde kampa girecek.
Program şu şekilde:
Tarih
Saat
Maç
Yer
5.07.2022
19.30
Fenerbahçe - Mol Fehervar
Merkür Arena
10.07.2022
20.30
Fenerbahçe - Hull City
Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu
20.07.2022
21.00
Dinamo Kiev - Fenerbahçe
Miejski Stadyumu
27.07.2022
20.00
Fenerbahçe - Dinamo Kiev
Ülker Stadyumu