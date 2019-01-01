Fenerbahçe 2019 hazırlık maçı rehberi: Kimlerle oynayacak, maçlar ne zaman, hazırlık maçları hangi kanalda?

Süper Lig'de 2018-19 sezonu sona ererken takımlar, yeni sezon hazırlıklarını planlamaya başladı.

'in 2018-19 sezonunda ciddi bir hayal kırıklığı yaşayan 'de gözler yeni sezona çevrilmiş durumda.

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Sözleşmesi sona erecek olan futbolcularla birlikte kadrosunda büyük bir değişim yaşayacak olan Fenerbahçe'yi oldukça hareketli bir transfer dönemi bekliyor.

Kritik yeni sezon öncesi sarı-lacivertli ekibin hazırlık dönemine dair tüm detaylar burada...

Fenerbahçe'nin kamp programı

Fenerbahçe'nin, Süper Lig'in 2019-20 sezonu öncesi nerede kamp yapacağı henüz netleşmedi.

Fenerbahçe'nin hazırlık maçı programı

Yeni sezon öncesi Fenerbahçe'nin hazırlık maçı programı tam olarak netleşmedi.

Sarı-lacivertliler, 30-31 Temmuz tarihlerinde , ve 'in yer aldığı Audi Cup 2019'a katılacak.

Fenerbahçe, 'nın Münih kentinde düzenlenecek turnuva kapsamında 30 Temmuz Salı günü TSİ 21:30'da Bayern Münih ile karşı karşıya gelecek.

Sarı-lacivertli ekip bu maçı kazanması halinde Tottenham - Real Madrid maçının galibiyle 31 Temmuz TSİ 21:30'da final mücadelesine çıkacak. Kaybeden takımlar ise aynı gün TSİ 19:00'da üçüncülük maçı oynayacak.

Fenerbahçe'nin hazırlık maçları hangi kanalda?

Fenerbahçe'nin hazırlık maçlarının yayıncı kanalı henüz belli değil.