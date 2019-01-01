Fenerbahçe, 2 isimle kesin olarak anlaştı! Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri 30 Ocak

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde kimler var? Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri, flaş gelişmeler.

Fenerbahçe, orta saha ve forvete kesin olarak takviye yapacak. Sarı lacivertlilerde ismi geçen üç isim var. Bu isimlerde son durum ise şöyle:

Fanatik 'te yer alan habere göre Emmanuel Adebayor transferinde sona gelindi ancak tek pürüz oyuncunun kiralık yerine 1.5 yıllık sözleşmede ısrar etmesi.

Benfica'da istenen performansı sergileyemeyen Nicolas Castillo için ise Fenerbahçe yönetimi, taraftar tepkisine rağmen Portekizli ekiple kiralama konusunda anlaştı. Daha fazla forma şansı bulmak isteyen Castillo da sarı lacivertlilere gelmeye hazır.

Orta saha için adaylardan biri olan Leroy Fer ile prensipte anlaşıldı. Ancak Tolgay Arslan görüşmeleri nedeniyle bu transfer beklemeye alındı.

Slimani ile yollar ayrılıyor

Fenerbahçe, sezon başında kadrosuna kattığı Islam Slimani ile yollarını ayırma kararı aldı.

Turkcell BipSpor 'un haberine göre sarı-lacivertli ekip, sezon sonuna kadar kiralık sözleşmesi bulunan Cezayirli golcüyü gönderecek. Slimani'yle yollarını ayıracak olan Fenerbahçe, Benfica'dan Nicolas Castillo'yu kiralamak için görüşmelere başlayacak.

Fenerbahçe'de Drinkwater sesleri

Orta sahaya takviye arayışında olan Fenerbahçe, Victor Moses transferinin ardından bir kez daha Chelsea'nin kapısını çaldı.

İngiliz medyasında yer alan haberlere göre sarı-lacivertli ekip, Danny Drinkwater'ı kiralamak istiyor.

Chelsea Teknik Direktörü Maurizio Sarri'nin Drinkwater'ı kiralık olarak göndermeye sıcak baktığı da gelen haberler arasında.

Tolgay için görüşmeler devam ediyor

Beşiktaş yönetiminin, Tolgay Arslan için Fenerbahçe ile görüşmelere devam ettiği belirtildi.

Milliyet'ten Serdar Sarıdağ'ın haberine göre iki kulüp arasında daha önceden yapılan görüşmelerde anlaşma sağlanamamış olsa da pazarlıklar sürüyor.

Haberde Beşiktaş yönetiminin Şener Özbayraklı artı para formülüne sıcak baktığı, Fenerbahçe cephesinin ise takasın yanında ödenecek parayı düşürmeye çalıştığı kaydedildi.

Öte yandan siyah-beyazlıların Tolgay'ın Fenerbahçe'ye transferinin gerçekleşmemesi halinde oyuncuyu affetmeyi planladığı da gelen haberler arasında.