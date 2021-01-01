Fenerbahçe 1-2 Başakşehir: Fenerbahçe, Türkiye Kupası'na veda etti

Sarı-lacivertli ekip, uzatmalara giden maçta Başakşehir'e evinde 2-1 kaybetti ve Ziraat Türkiye Kupası'na çeyrek finalde veda etti.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geldi.

Ülker Stadı'nda oynanan müsabakanın ilk yarısını Medipol Başakşehir, Junior Fernandes'in 42. dakikada attığı golle 1-0 önde tamamladı.

Fenerbahçe, 72. dakikada Valencia'nın fileleri havalandırmasıyla beraberliği sağladı. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve uzatma bölümlerine geçildi.

Medipol Başakşehir, 96. dakikada Gulbrandsen'in attığı şık golle tekrar öne geçti. Kalan dakikada iki takım da yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi ve Medipol Başakşehir sahadan 2-1 galip ayrılarak kupada adını yarı finale yazdırdı.

Lemos kırmızı kart gördü

Fenerbahçe'nin Uruguaylı futbolcusu Mauricio Lemos, karşılaşmanın 45. dakikasında kırmızı kart gördü.

Medipol Başakşehir'in 42. dakikada Junior Fernandes ile attığı golden önce maçın hakemi Fırat Aydınus, orta sahada Lemos ile girdiği ikili mücadelede Deniz Türüç'ün yerde kaldığı pozisyonda avantaj kuralı gereği oyunu devam ettirdi.

Fırat Aydınus, golün ardından Lemos'a sarı kart gösterdi. VAR hakemlerinin uyarısıyla pozisyonu saha kenarındaki ekrandan izleyen hakem Aydınus, sarı kartı iptal etti ve Mauricio Lemos'u kırmızı kartla cezalandırdı.

Öte yandan Lemos, sarı-lacivertli formayla bu sezon ikinci kez kırmızı kart gördü. Uruguaylı futbolcu, Süper Lig'in 4. haftasında Fatih Karagümrük ile yapılan müsabakada, 8 dakikada iki sarı kartın ardından kırmızı kart görmüştü.

Valencia, 4. golünü kaydetti

Fenerbahçe'nin Ekvadorlu futbolcusu Enner Valencia, bu sezon 4. kez gol sevinci yaşadı.

Medipol Başakşehir karşısında sarı-lacivertli takımın beraberlik golünü atan Valencia, Süper Lig'de ise Trabzonspor, MKE Ankaragücü ve Demir Grup Sivasspor maçlarında birer kez fileleri havalandırmıştı.

İç sahada 5. mağlubiyet

Fenerbahçe, bu sezon iç sahada 5. mağlubiyetini yaşadı.

Kupada Medipol Başakşehir'e yenilen sarı-lacivertliler, Süper Lig'de ise İttifak Holding Konyaspor, Beşiktaş, Yeni Malatyaspor ve Galatasaray'a mağlup oldu.

Erol Bulut'un öğrencileri, sahasında tüm kulvarlarda çıktığı diğer 11 maçta ise 10 galibiyet ve 1 beraberlik yaşadı.

Maçtan dakikalar

21. dakikada Medipol Başakşehir'in sol kanattan gelişen atağında Junior Fernandes ceza sahasına hareketlenen Deniz Türüç'e pasını verdi. Ceza sahasına giren Deniz şutunu çekti, kaleci Harun'dan dönen topa Deniz bir kez daha vurmak istedi, Szalai son anda kayarak meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

42. dakikada konuk ekip öne geçti. Hızlı gelişen Medipol Başakşehir atağında, Berkay'ın pasıyla sağ kanattan ceza sahasına giren Junior Fernandes, sert bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Harun'un solundan ağlarla buluştu: 0-1.

45. dakikada Fenerbahçe 10 kişi kaldı. Medipol Başakşehir'in golünden önce Deniz Türüç'e faul yapan Lemos'a hakem Fırat Aydınus, oyunun durmasının ardından sarı kart gösterdi. Video Yardımcı Hakem (VAR) merkezinden gelen uyarı sonrası pozisyonu saha kenarına gelerek izleyen Fırat Aydınus, sarı kartı iptal edip Lemos'u kırmızı kartla oyundan ihraç etti.

45+3. dakikada Medipol Başakşehir'in sol kanattan gelişen atağında Cemali Sertel ön direğe ortasını yaptı. Demba Ba'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

Mücadelenin ilk yarısını konuk ekip 1-0 önde tamamlandı.

60. dakikada sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda ön direkte topa iyi yükselen Epureanu'nun kafayla kaleye gönderdiği top az farkla üstten auta gitti.

61. dakikada ceza sahası önünde Cisse ile duvar pası yapan Szalai'nin ceza yayından çektiği şutta, meşin yuvarlak kalecide kaldı.

66. dakikada ceza sahası önünde kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Valencia'nın şutunda, barajı geçen top yandan dışarı çıktı.

72. dakikada Fenerbahçe'nin beraberlik golü geldi. Osayi-Samuel'in kendi yarı alanından gönderdiği uzun topu Cisse orta sahada kafayla Valencia'nın önüne indirdi. Meşin yuvarlağı kaparak hızla ceza sahasına yönelen Valencia, rakibinden sıyrılarak şutunu çekti ve skoru eşitledi: 1-1.

88. dakikada Giuliano'nun ceza sahası sağ çaprazından kaleye gönderdiği şutta top yandan auta gitti.

Karşılaşmanın normal süresi 1-1 sona erdi ve uzatma bölümüne geçildi.

93. dakikada Cemali Sertel'in ceza sahası dışından sert şutunda Harun Tekin meşin yuvarlağın kaleye girmesine izin vermedi. Kaleciden dönen topu savunma uzaklaştırdı.

96. dakikada Medipol Başakşehir'in ikinci golü geldi. Crivelli'nin uzun topuna hareketlenen Gulbrandsen meşin yuvarlağı soldan ceza sahasına girmek üzereyken doğrudan kaleye gönderdi ve Harun Tekin'in üstünden topu ağlarla buluşturdu: 1-2.

108. dakikada soldan ceza sahasına giren Gulbrandsen'in şutunda, kaleci Harun Tekin topu kurtardı.

117. dakikada Ozan Tufan'ın uzaktan şutunda kaleci Volkan Babacan topun kaleye gitmesine izin vermedi.

Karşılaşma Medipol Başakşehir'in 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı ve turuncu-lacivertli ekip kupada yarı finale yükselen ilk takım oldu.