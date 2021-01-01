Fenerbahçe 1-0 Kasımpaşa | Samatta Fenerbahçe'yi uçurdu

Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda Kasımpaşa'yı Samatta'nın attığı tek golle eledi ve adını çeyrek finale yazdırdı.

Kupası’nda son 16 turunun son maçında ile Kadıköy’de karşı karşıya geldi.

Hafta başında Erzurum deplasmanından galibiyetle dönen Fenerbahçe, kupa maçına yedek ağırlıklı bir kadroyla çıktı. Tecrübeli kaleci Harun Tekin, bu sezon ilk kez resmi bir maçta ilk 11'de forma giyerken, Uruguaylı stoper Mauricio Lemos da yaklaşık 1,5 ay aradan sonra sahalara döndü.

Yedek ağırlıklı kadro Kasımpaşa karşısında fazla etkili olamadı. İki takım arasındaki ilk 45 dakika temposuz ve golsüz sona erdi.

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Fenebahçe maçın ikinci yarısına ise golle başladı. 51. dakikada Caner’in ortasına kafayı vuran Mbwana Samatta fileleri havalandırdı. En son 24 Kasım'da oynanan ve 4-0 sona eren Sivas Belediyespor maçında ilk 11’de yer alan Samatta, 3 Ekim’de oynanan Fatih Karagümrük maçından sonra ilk kez fileleri havalandırdı.

Kalan dakikalarda ise iki takımın çabaları sonucu değiştimeye yetmedi.

Maçın son anlarında Aytaç Kara ile bir gerginlik yaşayan Mert Hakan Yandaş, kırmızı kart görerek Ankaragücü maçı öncesi cezalı duruma düştü.

Maçın önemli dakikaları

14. dakikada hızlı gelişen Kasımpaşa atağında sağdan Hadergjonaj'ın pasıyla ceza sahası içinde müsait durumda topla buluşan Hodzic'in vuruşunda top üstten auta gitti.

16. dakikada hücum yönünün sağından Yusuf Erdoğan'ın kullandığı serbest vuruşa altıpas önünde iyi yükselen Hodzic'in kafa vuruşunda top yandan dışarı çıktı.

25. dakikada Fenerbahçe etkili oldu. Soldan Caner'in pasıyla altıpas önünde topla buluşan Sinan Gümüş, sırtı kaleye dönük pozisyonda kontrol ettikten sonra dönerek vuruşunu yaptı. Kaleci Ertuğrul'dan dönen topun devamında Mert Hakan'ın sol ayağıyla ceza yayından cılız vuruşunda tekrar Sinan Gümüş topa ayak soktu ama meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul'da kaldı.

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40. dakikada Varga'nın ceza sahası içine ara pasında savunma arkasına sarkan Hodzic'in sağ çaprazdan vuruşunda top kaleye paralel dışarı gitti.

45. dakikada Yusuf Erdoğan'ın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Aytaç Kara'nın sağ ayağının dışıyla uzak direğe şutunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.