Fenerbahçe 0-1 Galatasaray: Galatasaray, Kadıköy'de yine kazandı

Sarı-kırmızılılar, deplasmanda Fenerbahçe'yi yeni transferi Mohamed'in golüyle 1-0 yenerek averajla liderliğe yükseldi.

Süper Lig'in 24. haftasındaki derbide Fenerbahçe ile Galatasaray, Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Sarı-kırmızılı ekip karşılaşmayı 54. dakikada yeni transferi Mostafa'nın attığı golle 1-0 kazandı.

Sarı-lacivertli ekipte Ozan Tufan'ın 75. dakikada attığı gol yapılan VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Galatasaray bu sonucun ardından puanını 48'e yükseltti ve averajla Fenerbahçe'den liderliği aldı.

Fenerbahçe, 25. hafta maçında Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Galatasaray ise Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

Maçtan dakikalar

3. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Caner Erkin'in soldan attığı uzun topla taç çizgisinin yanından hareketlenen Samatta, kalesini terk eden Muslera'dan sıyrıldı. Sarı-lacivertli oyuncunun ceza sahası sol çaprazından boş kaleye gönderdiği top farklı şekilde auta gitti.

11. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan Emre Kılınç'ın vuruşunda, meşin yuvarlak dışarı çıktı.

39. dakikada Sosa ceza sahası dışı sağ çaprazından şutunu çekti, Muslera meşin yuvarlağı kornere çeldi.

40. dakikada sol taraftan kullanılan köşe vuruşu sonrası Samatta'nın ceza sahası içinde kafa vuruşunda, Muslera'dan dönen topu savunma uzaklaştırdı.

Derbinin ilk yarısı 0-0 bitti.

58. dakikada Galatasaray bir kez daha gole yaklaştı. Linnes'in sağdan ortaladığı topa Mohamed kafayla vurdu, meşin yuvarlak yandan az farkla auta gitti.

62. dakikada Ozan Tufan'ın uzaktan şutunda Muslera topu kornere çeldi.

71. dakikada Osayi-Samuel orta sahadan kaptığı topla hızlıca Galatasaray ceza sahasına yöneldi. Fenerbahçeli oyuncunun sağ çaprazdan şutunda Muslera topun sahibi oldu.

75. dakikada Mesut Özil'in soldan kullandığı serbest vuruşta topa yükselen Ozan Tufan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle gol iptal edildi.

88. dakikada Mesut Özil'in kullandığı serbest vuruşta top Muslera'da kaldı.

90+5. dakikada hızlı gelişen Galatasaray hücumunda Babel'in ceza sahası önünden kaleye gönderdiği şutta meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

Derbiyi Galatasaray 1-0 kazandı.

Maçtan notlar

Süper Lig'in 24. haftasındaki derbide Galatasaray'ı konuk eden Fenerbahçe'nin teknik direktörü Erol Bulut, son oynadıkları Atakaş Hatayspor maçının 11'ine göre kadrosunda 1'i zorunlu 2 değişikliğe gitti.

Genç teknik adam, Atakaş Hatayspor maçında ilk 11'de görevlendirdiği Mame Thiam'ın yerine Galatasaray karşısında ileri uçta Mbwana Samatta'ya şans verdi. Bulut, Atakaş Hatayspor maçında sakatlık yaşayarak oyuna devam edemeyen Luiz Gostavo'nun yerine ise Jose Sosa'yı görevlendirdi.

Erol Bulut, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada kalede yine Altay Bayındır'ı oynatırken, savunma dörtlüsü Nazım Sangare, Serdar Aziz, Attila Szalai ve Caner Erkin'den oluştu. Orta ikilide Ozan Tufan ile Jose Sosa'ya şans veren Bulut, bu oyuncuların önünde Mert Hakan Yandaş'ı oynattı. Hücumun kenarlarında Osayi-Samuel ile Enner Valencia'ya şans tanıyan Bulut, forvette ise Mbwana Samatta'yı sahaya sürdü.

Gustavo kadroda yok

Fenerbahçe'nin deneyimli futbolcusu Luiz Gustavo, sakatlığı sebebiyle Galatasaray maçının kadrosunda yer almadı.

Ligde son oynadıkları Atakaş Hatayspor maçında sakatlanan yıldız oyuncunun oynayıp oynamayacağı uzun süre kamuoyunu meşgul etmişti.

Son ana kadar mücadeleye yetiştirilmeye çalışılan Gustavo, doktorların oynayamaz raporu üzerine kadroya dahil edilmedi.

Sosa ligde 12 maç sonra 11'de

Fenerbahçe'nin sezon başında Trabzonspor'dan renklerine bağladığı Jose Sosa, ligde 12 maç sonra 11'de şans buldu.

Sezon başından beri hastalık ve sakatlıklarla mücadele eden Sosa, geçen hafta Atakaş Hatayspor ile oynanan mücadelede kadroya alınmamıştı.

Söz konusu süreçte ligde 6 maçta sonradan forma giyen Sosa, ilk 11'de ise 12 maç sonra yer aldı.

Thiam 9 maç sonra yedek

Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Mame Thiam, ligde 9 maç sonra yedek kaldı.

Son haftalarda gösterdiği performans ve attığı gollerle dikkati çeken Thiam, sarı-lacivertlilerin ligde oynadığı son 9 mücadeleye ilk 11'de başlamıştı.

Fatih Terim'den iki değişiklik

Süper Lig'in 24. haftasındaki derbide Fenerbahçe'ye konuk olan Galatasaray'da son maça göre kadroda iki değişiklik yapıldı.

Sarı-kırmızılı takımın 23. haftada Medipol Başakşehir'i 3-0 yendiği maça ilk 11'de başlayan futbolculardan Peter Etebo ve Ryan Babel yedeğe çekildi.

Teknik direktör Fatih Terim, Fenerbahçe derbisinde bu futbolcuların yerlerine Younes Belhanda ve Mostafa Mohamed'i görevlendirdi.

Mostafa Mohamed ilk 11'de

Galatasaray'ın yeni transferi Mohamed, derbi maçta ilk 11'de görev aldı.

Mısır temsilcisi Zamalek'ten kiralanan 23 yaşındaki santrfor, sarı-kırmızılı forma altında ilk 11'deki ilk maçına Fenerbahçe karşısında çıktı.

Mohamed geçen hafta ikinci yarıda oyuna dahil olduğu Medipol Başakşehir maçında penaltıdan bir gol kaydetti.

Fatih Terim'den küfür tepkisi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, karşılaşma öncesinde yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, tribünlerde bulunan bazı kişilerin kendilerine küfür ettiğini savundu.

Tecrübeli teknik direktör şunları kaydetti:

"Karşılaşmayla ilgili konuşmadan başka şeylerle ilgili konuşalım. Seyircisiz oynadığımız tahmin ediyoruz ama maalesef seyirci var, bayağı var. Localar da dolu. Takımımıza çıkarken küfürler, çalışanlarımıza küfürler, yardımcılarımıza küfürler... Hepsini tespit ediyoruz biz ama hiçbir temsilcinin hiçbir şey yaptığı yok. Ben cezalıyken, Ali Sami Yen'de yanımdaki locayı yardımcılarıma bile vermediler. Demek ki birileri yardımcı oluyor federasyondan, bayağı yardım ediyorlar. Önce onu bir halledelim. Hadi seyirci varken alıştık ama seyirci yokken Galatasaraylı futbolcu ve hocalara bu kadar hakaret, küfür etmeye kimsenin hakkı yok. 6222 varsa ki Galatasaray dün Bakanlığa, Futbol Federasyonuna ve Valiliğe resmi olarak müracaat etmiştir. Buna rağmen bu kadar galiz küfür ve hakaretler... Bu hiç hoş bir şey değil. Maçın neyini konuşacağız. Belli ki federasyondan birileri yardımcı oluyor."