Fenerbahçe'nin yollarını ayırdığı Damien Comolli'nin tazminatı ne kadar?

Fenerbahçe, üç yıllık sözleşme imzaladığı Fransız sportif direktörle yollarını ayırdı. Peki Comolli'ye ne kadar tazminat ödenecek?

'ye geldiği günden bu yana tartışma konusu olan Damien Comolli ile sonunda yollar ayrıldı. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada kulübün artık Fransız futbol adamıyla artık çalışmayacağı duyuruldu.

Peki Comolli'nin tazminatı ne kadar olacak?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yaptığı açıklamada üç yıllık sözleşme imzalanan Comolli ile yolların ayrılması durumunda bir yıllık maaşı kadar tazminat ödeneceğini açıklamıştı. Comolli, Fenerbahçe'den yıllık 850 bin euro kazanıyordu. Bu durumda sarı-lacivertliler Comolli'ye 850 bin euro tazminat ödeyecek.