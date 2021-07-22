Bir dönem Fenerbahçe formasıyla izlediğimiz Andre Ayew, kariyerini Katar'da sürdürme kararı aldı.

Katar temsilcisi Al Sadd, Andre Ayew ile anlaşmaya vardığını açıkladı. Ayew’in kısa süre içinde Doha’ya gideceği ve sağlık kontrolünden geçtikten sonra imzayı atacağı belirtildi. 31 yaşındaki oyuncu, Al Sadd’dan yılda 2.6 milyon dolar kazanacak.

Gana milli takımının kaptanlığını da yapan Ayew, son olarak İngiltere Championship ekiplerinden Swansea City’de oynadı. Al Sadd, Swansea ile sözleşmesi Haziran ayında sona eren Ayew için bonservis bedeli ödemedi.

Ayew, 2018/19 sezonunda kiralık olarak Fenerbahçe forması giymişti. Tecrübeli oyuncu sarı lacivertli ekipte çıktığı 38 maçta 5 gol, 2 asist üretebilmiş ve beklentilerin altında kalmıştı.

#AlSadd have reached an agreement to sign Ghanaian star Andre Ayew. The player will arrive in Doha in the morning to complete the routine procedures, followed by the signing of the contract and the official announcement#AlwaysAlSadd@AyewAndrepic.twitter.com/1hr7GLECQQ — 🏆 #75 Al Sadd SC | نادي السد (@AlsaddSC) July 21, 2021

Süper Lig'e yolu düşen tek isim değil

Türk futbolsevelerin Gaziantepspor ve Beşiktaş formalarıyla hatırlayacağı Rodrigo Tabata da kariyerini Al Sadd’da sürdürüyor. 40 yaşındaki Brezilyalı, ilerleyen yaşına rağmen bu sezon Al Sadd adına 31 maçta görev yaptı ve 14 gol attı.

Al Sadd’ın kadrosundaki bir diğer yıldız ise İspanyol orta saha Santi Cazorla. Villarrel ve Arsenal ile uzun yıllar Avrupa’nın en üst seviyesinde top koşturan Cazorla, geçen yaz geldiği Al Sadd’da ilk sezonunu 18 golle tamamladı.

Katar Yıldızlar Ligi’ni namağlup şampiyon olarak noktalayan Al Sadd, Asya Şampiyonlar Ligi’nde ise gruptan çıkamayarak hayal kırıklığı yaşamıştı.

Ayew, geçen sezon 24 golle takımın en golcü oyuncusu olan Cezayirli Baghdad Bounedjah’a hücum hattında destek verecek.

Ayew’in kariyeri

Futbola Marsilya altyapısında başlayan Ayew, kariyerinde ilk kez Avrupa kıtası dışında bir ülkede oynayacak.

Marsilya’da A takıma yükseldiği ilk sezonda fazla şans bulamayan Ayew, sırasıyla Lorient ve Arlesien takımlarına kiralanmıştı. Bu kulüplerde tecrübe kazandıktan sonra Marsilya’da vazgeçilmezler arasına giren Ayew, yedi sezonda Fransız kulübü ile 209 maça çıktı ve 60 gol attı.

2015’te o dönem Premier Lig’de mücadele eden Swansea City’ye imza atan Ayew, iki sezon West Ham United forması da giymişti.

Ayew, 2020/21 sezonunda Swansea ile Championship’te 43 maça çıktı ve 16 gol kaydetti.

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