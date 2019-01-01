Fenerbahçe'de beş oyuncuyla yollar ayrıldı

Fenerbahçe, 5 futbolcu ile yolların ayrıldığını resmen açıkladı.

Transfer döneminin hızlı takımlarından , beş futbolcu ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Vedat Muriqi transferi karşılığında Oğuz Kaan Güçtekin'in bir yıllığına kiralık olarak; Tarık Çetin, Burak Albayrak ve Mahsun Çapkan'ın ise bonservisiyle beraber Çaykur Rizespor'a gönderildiği belirtildi.

Sarı lacivertliler ayrıca geçtiğimiz günlerde Ümraniyespor'dan transfer edilen Yasir Subaşı'nın da geri satın alma opsiyonuyla birlikte 'a satıldığını açıkladı.