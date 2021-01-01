Fenerbahçe'de aranan golcü bulundu: Enner Valencia

Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun takımı devraldıktan sonra, Enner Valencia'yı santrfor olarak değerlendirmesi takımı ayağa kaldırdı.

Vedat Muriqi'nin Lazio'ya transferinin ardından sezon başında kadrosunu Mbwana Samatta, Kemal Ademi, Papiss Cisse ve Mame Thiam gibi golcülerle takviye eden ancak bu isimlerden bir türlü istediği verimi alamayan Fenerbahçe, golcü sıkıntısını sezona sağ açık olarak başlayan Ekvadorlu yıldız Enner Valencia ile giderdi.

Ali Koç döneminden bu yana golcü konusunda Vedat Muriqi dışında bir türlü yüzü gülmeyen ve iki sezon önce Islam Slimani-Michael Frey ikilisiyle ile büyük hayal kırıklığı yaşayan, sarı-lacivertli takım, Finansal Fair Play anlaşmasının yükümlülükleri nedeniyle transferlere kaynak oluşturmak için Vedat Muriqi'yi satmıştı.

Vedat Muriqi'nin yeri dolmadı

Geçtiğimiz sezon 32 maçta 15 gol atan Kosovalı golcünün yerini dolduramamanın sıkıntısını sezonun ilk haftalarından bu yana yaşayan Fenerbahçe, Aston Villa'dan kadrosuna kattığı Samatta'dan bir türlü beklediği katkıyı alamadı. İlk 11'de başladığı ilk maç olan Karagümrük karşısında attığı iki gol ile gelecek adına umut veren Tanzanyalı, sonrasında yokları oynadı.

Erol Bulut'un geçtiğimiz sezon Alanyaspor'da birlikte çalıştığı ve 22 gollük katkı aldığı Papiss Cisse'yi alternatif olarak kadrosuna katan Fenerbahçe, Senegalli yıldızdan da istediği katkıyı alamadı. 23 maç sonunda 4 golde kalan Cisse, Türkiye kariyerinin en formsuz dönemini yaşarken, emekliliğe hazırım açıklamalarıyla dikkat çekti.

Valencia dokunuşu fark yarattı

Samatta'nın beş, Cisse'nin ise beş golde kaldığı şampiyonluk yarışında kadro içerisinden bir golcü çıkartmak zorunda kalan Emre Belözoğlu'nun bu noktada yaptığı tercih ise şampiyonluk yarışındaki kırılma anlarından birini oluşturdu. Belözoğlu yönetiminde santrfora geçen Valencia bu bölgede fark yarattı.

Oynadığı son yedi karşılaşmada altı gol ve iki asist yapan, son iki karşılaşmada ise iki gol ve iki asistle öne çıkan Valencia ligde toplam 11 gole ulaştı. Meksika Ligi takımlarından Pachuca formasıyla 17 maçta 12 gol attığı 2013-2014 sezonundan bu yana en iyi dönemini geçiren Valencia, takımın vazgeçilmez ismi oldu.

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