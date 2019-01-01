Badou N'Diaye'nin yeni adresi Kadıköy oluyor!

Badou N'Diaye'nin menajeri William D’Avila, oyuncusunu Fenerbahçe'nin istediğini açıkladı.

Transfer çalışmalarını sürdüren 'nin ile kiralık sözleşmesi biten Badou N'Diaye ile ilgilendiği ortaya çıktı.

Radyospor’a konuşan N'Diaye'nin menajeri William D’Avila, sarı-lacivertlilerin Senegalli orta saha oyuncusu ile ilgilendiğini belirtti.

D’Avila, "Stoke ile görüşüyoruz. Galatasaray’da devam edeceğini pek sanmıyorum. Ancak belki Süper Lig’de başka bir takım da olabilir. Afrika Kupası sırasında durumu netleşir. Kendisiyle tam olarak konuşma şansım olmadı ancak Fenerbahçe ve onunla ilgileniyor” ifadelerini kullandı.

Satın alma garantisi

Sarı-Lacivertliler’in, N'Diaye’yi kiralamak istediği belirtildi. İngiliz ekibi, Senegalli oyuncuyu bu kez satmak istiyor. Ancak Fenerbahçe, Premier Lig’e geri dönemeyen Stoke City'yi 'satın alma garantili' bir teklifle ikna etmeye çalışacak. Kanarya, 1 milyon 250 bin Euro kiralama bedelinin yanı sıra N'Diaye’nin senelik 2 milyon 750 bin Euro’luk maaşının tamamını ödemeyi önerecek.