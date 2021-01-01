Fenerbahçe, Mesut Özil'in maaşını açıkladı

Fenerbahçe, KAP'a yaptığı açıklamayla Mesut Özil transferini resmileştirdi.

, Mesut Özil transferini resmen duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüp, KAP üzerinden yaptığı açıklamayla hem transferi resmileştirdi hem de sözleşme detaylarını duyurdu.

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

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"Profesyonel futbolcu Mesut Özil'in transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

Şirket, futbolcunun önceki kulübüne transfer bedeli ödemeyecek olup, sportif sonuçlarına bağlı olarak azami 1.750.000 Avro ödeyecektir.

Şirket tarafından Futbolcu'ya 2020-2021 futbol sezonu için herhangi bir ücret ödemesi yapılmayacak olup; 2021-2022, 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarında 3.000.000 Avro garanti ücret ve toplamda 550.000 Avro imza parası ödenecektir.

Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız."

Öte yandan Fenerbahçe, yıldız oyuncu için 27 Ocak Çarşamba günü saat 15:00'te Faruk Ilgaz Tesisleri'nde bir imza töreni düzenleyeceğini de açıkladı.