Fenerbahçe, Mesut Özil'in maaşını açıkladı
Fenerbahçe, Mesut Özil transferini resmen duyurdu.
Sarı-lacivertli kulüp, KAP üzerinden yaptığı açıklamayla hem transferi resmileştirdi hem de sözleşme detaylarını duyurdu.
Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Profesyonel futbolcu Mesut Özil'in transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.
Şirket, futbolcunun önceki kulübüne transfer bedeli ödemeyecek olup, sportif sonuçlarına bağlı olarak azami 1.750.000 Avro ödeyecektir.
Şirket tarafından Futbolcu'ya 2020-2021 futbol sezonu için herhangi bir ücret ödemesi yapılmayacak olup; 2021-2022, 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarında 3.000.000 Avro garanti ücret ve toplamda 550.000 Avro imza parası ödenecektir.
Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız."
Öte yandan Fenerbahçe, yıldız oyuncu için 27 Ocak Çarşamba günü saat 15:00'te Faruk Ilgaz Tesisleri'nde bir imza töreni düzenleyeceğini de açıkladı.