Fenerbahçe, Kayserispor maçında üç oyuncusunu kaybetti

Fenerbahçe, Kayserispor karşısında üç önemli kayıp verdi. Mauricio Isla, Roberto Soldado ve Tolgay Arslan gördükleri kartlarla cezalı duruma düştüler.

Fenerbahçe, Süper Lig'de 21. haftanın açılış maçında Kayserispor'a konuk oldu.

Karşılaşmanın 37. dakikasında rakibiyle girdiği ikili mücadelenin ardından aleyhine faul kararı çıkmasını alkışla protesto eden Mauricio Isla, bu hareketinin bedelini sarı kartla ödedi. Şilili oyuncu bu kartla cezalı duruma düştü.

Ardından 45+3'te rakibine yaptığı faulün ardından hakemle sözlü diyaloğa giren Roberto Soldado, Alper Ulusoy tarafından direkt kırmızı kartla oyun dışı bırakıldı.

Tolgay Arslan ise maç sonunda hakeme yaptığı itirazların ardından ikinci sarı kartını gördü.

Böylece Fenerbahçe, önümüzdeki hafta sahasında konuk edeceği Konyaspor karşısında üç oyuncusundan da faydalanamayacak. Direkt kırmızı kart gördüğü için en az iki maç oynayamayacak olan Soldado ise bir sonraki hafta Beşiktaş derbisinde de forma giyemeyecek.