Fenerbahçe geçen sezon Florin Andone'yi transfer etmek istedi

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde Florin Andone’yi renklerine bağlamayı düşündüğü iddia edildi.

’ın ’u yendiği karşılaşmada attığı iki golle yıldızlaşan Florin Andone’nin ’nin kapısından döndüğü ortaya çıktı.

Sabah' tan Mehmet Özcan'ın haberine göre sekiz ay önce teknik direktör Ersun Yanal, kadroda düşünmediği Islam Slimani’nin yerine birinin alınmasını isteyince sarı-lacivertli ekip Andone’yi gündemine aldı.

Fenerbahçe daha sonra ise Premier Lig’de formasıyla yarım sezonu iki golle kapatan Rumen golcüyü, o dönem Süper Lig'de bir gol atabilen Slimani’nin yerine aldıkları takdirde eleştirilebilecekleri endişesiyle transfer etmekten vazgeçti.

Andone ise yeni sezona girilirken transferin son gününde Galatasaray'a kiralandı.