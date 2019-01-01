Fenerbahçe, Emre Mor'u gündemine aldı! Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri 20 Ocak

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde kimler var? Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri, flaş gelişmeler.

Forvet, orta saha ve stopere takviye planlayan Fenerbahçe'de Emmanuel Adebayor ve Emre Mor yeniden gündeme geldi.

Fotomaç' ın haberine göre; yönetim iki oyuncu için de yeni bir girişimde bulunacak.

Fenerbahçe, Bakkali'ye talip oldu

Kanat arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, rotasını Belçika'ya çevirdi. Editörün Seçtikleri Mackolik Yılın Oyuncusu Gomis!

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Sabah 'ın haberine göre; sarı lacivertliler, Anderlecht'in sol kanat oyuncusu Zakaria Bakkali'yi gündemine aldı.

Ersun Yanal'ın Nabil Dirar'ın performansından çok memnun olduğu ancak Ayew ile Valbuena'nın özellikle savunma performanslarının yetersiz kaldığı görüşünü yönetime ilettiği kaydedildi.

Fenerbahçe'de Sürpriz Moses gelişmesi

Ligde olduğu gibi transfer döneminde de durgun bir sezon geçiren Fenerbahçe sürpriz bir transfere imza atıyor.

TRT Spor'da yer alan habere göre Fenerbahçe, pazartesi günü Victor Moses transferini açıklayacak.

Chelsea'de fazla forma şansı bulamadığı sarı lacivertli takıma gelmeye istekli olan oyuncu 1.5 sezonluk olarak kiralanacak.

Adebayor harekatı

Fenerbahçe'nin Adebayor aşkı yeniden alevlendi...

Takvim'in haberine göre; Slimani'den memmun olmayan ve forvet bölgesine takviye yapmayı planlayan sarı-lacivertliler, kısa bir süre önce 34 yaşındaki golcü için Başakşehir'in kapısını çalmış ancak 'ret' yanıtı almıştı.

Fenerbahçe yönetimi, ara transferin bitimine 2 hafta kala Adebayor için Başakşehir'in kapısını bir kez daha çaldı.

Fenerbahçe, Adrien Silva için masaya oturdu!

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, bir süredir gündeminde olan Leicester City'nin Portekizli orta saha oyuncusu Adrien Silva'nın transferi için düğmeye bastı.

Haber Global'de yer alan haberde sarı-lacivertli kulübün Leicester City'ye satın alma opsiyonuyla birlikte 6 aylık kiralama teklifinde bulunduğu belirtildi.

Haberde ayrıca 29 yaşındaki oyuncunun ücretinin tamamının sarı-lacivertli kulüp tarafından karşılanacağı kaydedildi.