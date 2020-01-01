Fenerbahçe

Fenerbahçe, Diego Perotti transferini bitirdi

Sky Sport
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Danilo Diego Perotti Juventus Roma 2019-20
Getty
Sarı Lacivertliler, Arjantinli kanat oyuncusunun transferi konusunda kulübü Roma ile anlaşmaya vardı.

Transferin hızlı takımı Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Diego Perotti, kısa süre içerisinde sarı lacivertli ekibe imzayı atacak.

Perotti, Fenerbahçe'de yılda 3 milyon euro kazanacak. Serie A ekibine ise bu transfer için herhangi bir bedel ödenmeyecek.

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    2016'da Genoa'dan 9 milyon euro'ya alınan 32 yaşındaki oyuncu, Roma'da toplam 160 maça çıkarken 38 gol ve 29 asistle oynadı.

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