Fenerbahçe, Diego Perotti transferini bitirdi

Sarı Lacivertliler, Arjantinli kanat oyuncusunun transferi konusunda kulübü Roma ile anlaşmaya vardı.

Transferin hızlı takımı , kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Diego Perotti, kısa süre içerisinde sarı lacivertli ekibe imzayı atacak.

Perotti, Fenerbahçe'de yılda 3 milyon euro kazanacak. ekibine ise bu transfer için herhangi bir bedel ödenmeyecek.

Daha fazla takım

2016'da 'dan 9 milyon euro'ya alınan 32 yaşındaki oyuncu, 'da toplam 160 maça çıkarken 38 gol ve 29 asistle oynadı.