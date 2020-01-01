Fenerbahçe, Diego Perotti transferini bitirdi
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Transferin hızlı takımı Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.
İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Diego Perotti, kısa süre içerisinde sarı lacivertli ekibe imzayı atacak.
Perotti, Fenerbahçe'de yılda 3 milyon euro kazanacak. Serie A ekibine ise bu transfer için herhangi bir bedel ödenmeyecek.
2016'da Genoa'dan 9 milyon euro'ya alınan 32 yaşındaki oyuncu, Roma'da toplam 160 maça çıkarken 38 gol ve 29 asistle oynadı.