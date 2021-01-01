Fenerahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu Başakşehir maçı sonrası konuştu: Sonu güzel olacak!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, takımının 2-1 kazandığı Başakşehir karşılaşmasını değerlendirdi.

Lider Beşiktaş ile aradaki farkın iki puana inmesinin ardından nnemli bir galibiyet aldıklarını söyleyen genç teknik direktör, oldukça çekişmeli geçen şampiyonluk yarışının son haftaya dek süreceğini söyledi.

Emre Belözoğlu ne söyledi?

Sözlerine Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Serkan Acar'ı ölüm yıldönümü nedeniyle anarak başlayan Belözoğlu, takımının oyununu geliştirmesi gerektiğini söyledi.

"10 kişi kalmış bir rakibe karşı daha net bir oyun ortaya koymalıydık. Son bölümde yeterince iyi değildik bu bölümü daha rahat geçmemiz gerekiyordu.

"Altay'ın sakatlığının ardından Harun'un bugünkü performansı çok önemliydi. Hayatta neyin hayır neyin şer olduğunu bilemiyorsunuz. Futbol da bu yüzden çok güzel."

"Sonu güzel olacak"

Takımının şampiyonluk yarışında mutlu sona ulaşacağına inandığını belirten Belözoğlu, Başakşehir'e de sezonun kalan bölümünde başarılar diledi.

"Bu takımın bir parçası olmak benim için yeterli bir şeref. Oyuncularımızın şunu bilmesi gerekiyor, sonu ne olursa olsun her türlü sorumluluğu biz üstümüze alacağız. Çok maç var. Yarışı sonuna kadar götürebilecek güce sahibiz.

"Allah izin verirse sonunun güzel olacağına inanıyorum. Harun penaltıyı kurtardıktan sonra takımla bütünleşmesi bizim için çok değerliydi. Her oyuncumuz bizim için çok kıymetli, Harun da bunlardan biri.

"Başakşehir, benim ikinci yuvam. Ben de elimden geldiğince buraya hizmet ettim. İnşallah bu süreçten bir an önce çıkarlar, bunu hak ediyorlar. İnşallah bu sıkıntılı süreci atlatacaklardır."