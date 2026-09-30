Amsterdam Belediye Başkanı Femke Halsema, üçlü mekanizmanın (belediye, polis ve savcılık) 15 Ekim'de oynanacak Avrupa Ligi maçında Hapoel Beer Sheva taraftarlarının AZ deplasmanına alınmaması yönündeki kararında büyük rol oynadı. De Telegraaf, Halsema'nın mevkidaşı Anja Schouten'e (Alkmaar) İsrailli taraftarların engellenmesi için "ağır baskı" yaptığını yazdı.

AZ, günün erken saatlerinde üçlü mekanizmanın, kamu güvenliği değerlendirmeleri doğrultusunda Hapoel taraftarlarının içeri alınmaması kararını verdiğini açıklamıştı. Kulüp, "AZ, bu maçın toplum içinde farklı tepkiler ve görüşler doğurduğunu anlıyor ve insanların bu konuda farklı düşünceler taşımasına saygı duyuyor" ifadelerini kullandı.

"Ancak bizim sorumluluğumuz, UEFA ve yetkili makamlar tarafından belirlenen çerçeve içinde güvenli ve sorumlu bir maç organize etmektir" diyen AZ, açıklamasını böyle sürdürdü.

Alkmaar Belediye Başkanı Schouten, geçen haftaya kadar Hapoel taraftarlarını şehrinde ağırlamayı planlıyordu. Bu doğrultuda Alkmaar, Amsterdam belediye yönetimine taraftarların engellenmesi için doğrudan bir gerekçe bulunmadığını bildirdi.

"Bu durum, Amsterdam'da 'şaşkınlığa, ama her şeyden önce endişeye' yol açtı. Amsterdam, 11 Eylül'de Alkmaar'a zaten 'bilgiler, sinyaller, deneyimler, riskler ve Amsterdam için öngörülebilir riskleri' iletmişti" diye yazdı De Telegraaf.

Halsema, 2024'teki 'Yahudi avı'nın tekrarlanmasından doğrudan endişe duydu. O dönemde Maccabi Tel Aviv'in Ajax'a karşı oynadığı Avrupa maçının ardından, çok sayıda taraftar Amsterdam kent merkezinde saldırıya uğramıştı.

Maç Alkmaar'da oynanacak olsa da Halsema, Hapoel taraftarlarının Amsterdam'da konaklayacağından endişe ediyordu. Bu nedenle Alkmaar'daki üçlü mekanizmayla hızla masaya oturmak istedi ve pazartesi günü yapılan bu görüşmenin ardından Hapoel taraftarlarının yine de hoş karşılanmayacağı ortaya çıktı.

Schouten'in bir sözcüsü, "Maçın deplasman taraftarlarıyla oynanması konusunda uzun süre ısrarcı olduk. UEFA, AZ ve Hapoel'den gelen bilgilere dayanarak bunu organize edebileceğimizi düşünüyorduk" dedi.

"Amsterdam'daki üçlü mekanizmanın ısrarlı talebi nedeniyle yine de deplasman taraftarlarını engellemeye karar verdik" diyen Schouten'in bu kararı, Centraal Joods Overleg (CJO) tarafından sert şekilde eleştirildi.

CJO, "Alkmaar'ın buradan çıkardığı ders şu: O halde İsrailli taraftarlar gelmesin" dedi. "Çıkarılması gereken ders, devletin bu kez tehdit oluşturanlara zamanında müdahale etmesi gerektiğiydi. O dönemin mağdurları şimdi risk unsuru olarak gösteriliyor."

Schouten'in sözcüsü, şimdi De Telegraaf'a yaptığı açıklamada, "Bu duyguyu anlıyoruz" dedi. "Biz de en çok Hapoel taraftarlarını ağırlamak isterdik. Ancak oyuncuların ve taraftarların güvenliğini gerçekten garanti edebilmemiz gerekiyor.”



