Felix Sanchez: Messi ile fotoğraf çektirmeye gelmedik

Copa America'da B Grubu son maçında Arjantin ile karşılaşacak olan Katar'da teknik direktör Felix Sanchez açıklamalarda bulundu.

teknik direktörü Felix Sanchez, ile oynayacakları son grup maçı öncesi basın toplantısı düzenledi.

Kendi oyuncuları için övgü dolu sözler sarf eden 43 yaşındaki İspanyol teknik adam, "Güney Amerika'da pek tanınmadığımız doğru ancak oyuncularımızın hepsi çok profesyonel. Biz buraya mücadele etmeye geldik, Messi ile fotoğraf çektirmeye değil. Favori olan onlar ve biz, kazanmak mecburiyetindeyiz. Dünyanın en iyi futbolcusuna sahip harika bir takıma karşı mücadele vereceğiz. Çeyrek finale yükselme şansımızın olması, Arjantin gibi canavar bir takımı eleme fikrinden daha heyevan verici." şeklinde konuştu.

Daha önce 'nın alt takımlarında görev alan Sanchez, hiçbir oyun planlamasının formunun zirvesinde olan Messi'yi durdurmaya yetmeyeceğini dile getirdi.

"Kalitesinden ötürü herhangi bir maçta belirleyici bir rol oynayabilir. Yüzlerce teknik direktör onu durdurmak için yıllarca çaba sarf etti ancak bunun için sihirli bir formül bulunmuyor. Her şey Leo'nun ayaklarına bağlı. Ne kadar odaklanırsanız odaklanın, onu durdurmak çok zor. Ama yine de üçüncü bölgede topla buluşmasına engel olmak için elimizden geleni yapacağız."