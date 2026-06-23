Felix: Ronaldo ile uyumun sırrı budur… Dünya Kupası’nı kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız

Portekiz’in orta saha oyuncusu João Félix, Salı akşamı Dünya Kupası grup aşamasının ikinci turunda Özbekistan’ı 5-0 mağlup eden milli takımının elde ettiği büyük zaferden duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Portekiz, ilk turda Demokratik Kongo ile 1-1 berabere kalarak puan kaybı yaşadıktan sonra turnuvadaki ilk galibiyetini elde etti. Bugünkü maçta yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo, attığı iki golle Portekiz'in Dünya Kupası tarihindeki en çok gol atan oyuncusu oldu.

Maçın ardından “Sport TV” kanalının bu performansın Portekiz’in en iyi hali olup olmadığına dair sorusuna Felix şöyle yanıt verdi: "Evet, iyi oynadık; bugün farkı yaratan bazı taktiksel değişiklikler yaptık. Hatlar arasında daha fazla oyuncumuz vardı ve hem dıştan hem de içten atak yapıp her iki yolla da gol fırsatları yaratabildik. Bence maçın anahtarı buydu."

Hatlar arasında oynama ve pozisyon alma konusundaki başarısına ilişkin olarak Portekizli yıldız şunları açıkladı: “Bu, kendimi en rahat hissettiğim ve en fazla katkı sağlayabildiğim pozisyon. Doğrudan temas hattında oynamak benim tarzım değil; hatlar arasında bulunmak, dolaşmak, belirleyici paslar vermek ve karşılıklı paslaşmalar yapmak daha iyi geliyor. Teknik direktörün benden istediği yerdeydim; ben, Bruno ve João çoğunlukla hatlar arasında bulunuyorduk ve top bize geldiğinde büyük tehlike yaratıyorduk. Önemli olan istikrar, teknik direktörün isteklerini yerine getirmek ve plana uymaktır; o zaman her şey yolunda gider.”

Kaptan Ronaldo ile birlikte oynarken hücum hattındaki uyum ve ahenk konusunda Felix şunları söyledi: “Bütün bir yılı birlikte uyum içinde geçirdik; o benim hareketlerimi biliyor, ben de onun hareketlerini biliyorum, bu yüzden uyum sağlamak ve birbirini anlayan bir ikili oluşturmak çok kolay. Etrafında oyuncuların olması, paslaşmaları ve hızlı kombinasyonları kolaylaştırıyor ve odak noktamız her zaman oyun tarzımızı uygulamak için birbirimize yakın olmak.”

İlk turdaki aksilikten sonra milli takımın tepkisiyle ilgili bir soruya ise şöyle cevap verdi: “Kazanmak ve ikna edici bir skorla kazanmak çok önemliydi, çünkü bu bize büyük bir güven veriyor. Hepimiz mükemmel oynadık ve takım harika bir mücadele ruhu sergiledi. Taktik açıdan ise rakip bize karşı büyük bir tehlike yaratamadı.”

Bir sonraki maça ve grup aşamasını birinci sırada tamamlamak için Kolombiya’yı yenme şansına gelince, Félix şunları vurguladı: “Bu aşamayı lider olarak tamamlamak her zaman önemlidir ve zorlu bir rakip olan Kolombiya’yı yenmek de öyle. Oraya kazanmak için gidiyoruz, defansif bir oyun sergilemek için değil; her zamanki futbolumuzu ortaya koyup birinciliği garantilemek için gideceğiz.”

Açıklamalarının sonunda, Portekizli taraftarların artık Dünya Kupası şampiyonluğunu hayal edip edemeyeceğine dair bir soruya yanıt veren Félix, sözlerini şöyle tamamladı: “Bu şüphesiz herkesin hayali. Turnuvaya adım adım ve maç maç yaklaşacağız; şimdi dinlenme zamanı, ardından Kolombiya maçı için kafa yoracağız, sonra ne olacağını göreceğiz, ancak Dünya Kupası’nı kazanmak için elimizden gelen her şeyi ve tüm gücümüzü ortaya koyacağız.”