Felix Magath: "Barcelona'ya kupaları Guardiola değil, Messi kazandırdı"

Alman teknik adam, Pep Guardiola'nın Barcelona'daki Şampiyonlar Ligi şampiyonluklarını Lionel Messi'ye borçlu olduğunu savundu.

Bir dönem 'i de çalıştıran Alman teknik adam Felix Magath, 'da iki kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan Pep Guardiola'nın bu başarılarını Lionel Messi sayesinde elde ettiğini savundu.

Bilindiği üzere Katalan devi, 2008-09 sezonunda Guardiola'nın takımın başına geçmesiyle üçte üç yapmış, iki sezon sonra ise bir kez daha Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşamıştı.

2012'de Barcelona'dan ayrılan Guardiola, kulübe 14 kupa kazanırmayı başarmıştı.

Haberin devamı aşağıda

Daha fazla takım

Felix Magath, Sport Bild'e yaptığı açıklamalarda Guardiola'ın topa sahip olmaya dayalı oyun sistemini eleştirirken, "Barcelona'ya kupaları Guardiola değil, Messi kazandırdı. Messi olmadan Guardiola'nın sistemi de asla başarılı olmadı. Zira ne Bayern Münih'te, ne de 'de aynı başarıları tekrarlayabildi." dedi.

"Tiki-taka, sadece teknik olarak rakibe çok üstün olan oyunculara sahip olduğunuzda işe yarayan bir sistem." diyen Magath, şöyle devam etti: "Taraftarlar için de bu futbol sıkıcı bir tarz ve üst düzey takımların buna ihtiyacı yok. Bana göre Guardiola üst düzey maçlarda genel olarak kayboluyor. Bu taktik anlayışı en sonunda yanlış kararlarla birlikte başarının da önüne geçiyor."

Magath, 'un son yıllardaki çıkışını da yaptıkları önemli transferlere bağlarken, "Jürgen Klopp taktikten çok bireysel kararlarıyla birlikte başarı odaklı bir sistem kurdu. Liverpool bu kadar para harcayıp Alisson ve Virgil van Dijk gibi oyuncuları almasaydı, onun sistemi de muhtemelen başarılı olmayacaktı. Geçmişte kontratak futbolu olarak adlandırılan bu sisteme şimdi 'Gegenpressing' deniyor." diye konuştu.