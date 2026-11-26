Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'ın yönetimi, Portekizli Joao Felix'in geleceğine ilişkin kararını verdi ve oyuncunun sözleşmesindeki uzatma maddesini devreye sokarak onu 2029'a kadar takımda tuttu. Böylece ayrılık spekülasyonlarına kapıyı kapatan kulüp, önümüzdeki yıllarda takım projesinin en önemli hücum unsurlarından birinden vazgeçmeyeceğini gösterdi.

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Felix'in takımda kalması, yalnızca parlayan bir yıldızı elde tutma adımı değil; Al Nassr'ın içinde ve dışında birden fazla taraf için teknik ve mali sonuçlar doğuruyor. Özellikle Roshn Suudi Ligi'nde yabancı oyuncu sayısına ilişkin kuralların değişmemesi, her yabancı kontenjanını transfer hesaplarında büyük önem taşıyan bir unsur hâline getiriyor.

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Karar Al Nassr'a uzun vadeli bir hücum istikrarı sağlarken bazı rakipleri yeni bir gerçeklikle karşı karşıya bırakıyor ve takımdaki bazı oyuncuların seçeneklerini daraltıyor. Bu da Portekizli yıldızın Riyad'da kalmasından kazançlı ve kayıplı çıkanların listesini ortaya koyuyor.

Joao Felix'in kalmasından kazançlı çıkanlar

Al Nassr ve teknik ekibi

Felix'in sözleşmesinin uzatılmasından en çok yararlanan taraf Al Nassr. Kulüp, hücumdaki en önemli kozlarından ve kadrosunun en iyi oyun kurucularından birini elinde tutmayı garantiledi; Felix önümüzdeki dönemde takım projesinin temel taşı olacak.

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Bu adımın önemi, Jhon Duran'ın ayrılması ve Cristiano Ronaldo döneminin sonuna yaklaşılmasıyla hücum hattında beklenen değişiklikler nedeniyle daha da artıyor. Felix'in kalması, teknik ekibe gol atabilen, asist yapabilen ve hatlar arasında hareket edebilen bir oyuncu etrafında hücum sistemi kurma fırsatı veriyor.

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Güncel istatistikleri de teknik değerini doğruluyor: Bu sezon Roshn Ligi'nin ilk 11 haftasında 3 gol atıp 8 asist yaptı. Buna, geçen sezon Al Nassr'ın lig şampiyonluğunda oynadığı rol ve ligin en iyi oyuncusu ödülünü kazanması da ekleniyor.

Joao Felix

Portekizli yıldız da Al Nassr projesindeki kilit rolünü sürdürürken teknik ve mali istikrarı garanti altına alıyor. Felix, Riyad'da düzenli forma şansı bulabileceği ve Portekiz Milli Takımı'ndaki yerini yeniden kazanabileceği bir ortam buldu.

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Sözleşmesinin 2029'a kadar uzatılması, ona gelişimini sürdürmesi ve kendini Roshn Ligi'nin en parlak yıldızlarından biri olarak kanıtlaması için yeterli zaman tanıyor. Üstelik Avrupa'daki bazı önceki duraklarında yaşadığı sürekli kulüp değiştirme ve istikrarsızlık döneminden de uzak kalıyor.

İngiliz ekibi Chelsea

Chelsea de karardan mali açıdan kazançlı çıkanlar arasında yer alıyor. Anlaşmaya ilişkin konuşulan ayrıntılara göre Londra kulübü, uzatma maddesinin devreye girmesi karşılığında yaklaşık 20 milyon euro ek ödeme alacak ve transferin toplam bedeli 50 milyon euro civarına yükselecek.

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Joao Felix'in kalmasından kayıplı çıkanlar

Suudi ekibi Al Hilal

Al Hilal, lig içi rekabet açısından en çok zarar görenlerden biri olarak öne çıkıyor. Al Nassr, Felix'in Al Hilal'e transfer olma ihtimalinin önünü kapattı ve rakibini, Roshn Ligi tecrübesine ve fark yaratabilecek hücum becerilerine sahip bir oyuncuyu kadrosuna katma fırsatından mahrum bıraktı.

Felix çapında bir yıldız, herhangi bir rakip için güçlü bir takviye olurdu. Ancak oyuncunun Al Nassr'da kalması doğrudan rakibin gücünü artırıyor ve Al Nassr'a en etkili hücum silahlarından birini elinde tutma avantajı sağlıyor.

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İspanyol ekibi Barcelona

Barcelona da kaybedenler arasında görünüyor. Oyuncunun Al Nassr'la 2029'a kadar uzanan bir sözleşmeye bağlı olması nedeniyle Felix'i önümüzdeki yaz, ister düşük maliyetli bir transferle ister uygun bir formülle geri getirme fikri artık daha karmaşık hâle geldi.

Al Nassr'ın yerli kanat oyuncuları ve oyun kurucuları

Takım içinde ise bazı yerli oyuncular Felix'in kalmasının bedelini ödeyebilir. Özellikle yabancı oyuncu sayısının sabit kalması ve Portekizli yıldızın Sadio Mane, Kingsley Coman ve Angelo gibi isimlerle birlikte hücumun son üçte birlik bölümünde önemli bir yer tutması bu durumu belirginleştiriyor.

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Bu tablo, Abdulrahman Ghareeb, Ayman Yahya ve Abdullah Al-Hamdan'ı düzenli süre almak için daha zorlu bir rekabetle karşı karşıya bırakıyor; zira mevcut kontenjan sınırlı ve kadroda zaten yabancı hücum seçenekleri bulunuyor.

Kiralık yabancılar ve takviye planları

Ayrıca aralarında Wesley'nin de bulunduğu, kiralık gönderilen bazı yabancı oyuncuların dönüş hesapları, Felix'in kalması ve yabancı seçeneklerinin dolmasıyla birlikte karmaşık hâle geliyor. Bu da söz konusu isimlerin kadroda yer bulma şansını daha da azaltabilir.

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Etki yalnızca hücum hattıyla sınırlı kalmıyor, Al Nassr yönetiminin transfer piyasasındaki esnekliğine de uzanıyor. 2029'a kadar bir yabancı kontenjanının hücumcu bir oyuncuya ayrılması, mevcut yabancı oyunculardan biriyle yollar ayrılmadığı sürece, yönetimi ön libero ve sol bek gibi diğer mevkilerde takviye ararken dikkatli bir tercih yapmaya zorlayabilir.

Böylece Joao Felix'in sözleşmesini uzatma kararı, Al Nassr için yalnızca teknik bir kazanç değil, kulübün içinde ve dışında hesapları yeniden düzenleyen bir adım olarak görünüyor. Al Nassr istikrar kazanırken oyuncu da uzun vadeli kilit bir rol üstleniyor; rakiplerin onu kapma şansı azalıyor, takımda forma için onunla rekabet eden isimler üzerindeki baskı ise artıyor.