Felipe Melo: Türkiye'nin en iyi Brezilyalı futbolcusu oldum

Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo, Türkiye tarihinin en iyi Brezilyalı futbolcusu olduğunu söyledi.

'da dört sezon forma giyen ve şu anda ülkesi 'nın Palmeiras ekibinde forma giyen Felipe Melo, AS'a verdiği röportajında özel açıklamalarda bulundu.

"Güçlü bir karakterim var. Ben bir profesyonelim. Ben Brezilya'da kötü şartlardan gelen ve başarılı olmak isteyen bir oyuncuyum. Saha içinde bambaşka biri oluyorum, ne olursa olsun kazanmak istiyorum. Dürüstlükle ve rakibe saygı çerçevesinde her zaman kazanmak zorundayım. Saha dışında eğlenceliyim. Saha içindeki gibi bir canavar değilim."

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İki yıl önce verdiği bir röportajında "Futbolcu olmasam katil olurdum" şeklinde yaptığı açıklamanın yanlış anlaşıldığını söyleyen Melo, "İnsanları vuran bir karil olacağımı ima etmemiştim. Hayatta bir kaçakçı ya da bir suçlu olmanın yanı sıra katil olma şansımın olacağını söyledim. Brezilya'daki mahallemizde uyuşturucu madde kullanan insanlar vardı. Ailem beni çok iyi eğittiği için böyle şeylere bulaşmadım. Yani eğer futbolcu olmasaydım kim bilir ne olurdum... Bir suç işlemezdim. Ben karakterli ve dürüst bir insanım, böyle bir şeyi asla yapmam" ifadelerini kullandı.

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2011-12 ve 2015-16 sezonlarında Galatasaray forması giyen Melo, "Galatasaray'a giderek tarihinin en iyi Brezilyalı futbolcusu oldum. 4 yılda 8 kupa kazandım. 'e gidebilirdim ancak olmadı. Dünya Kupası'nda oynadığım zaman menajerim onlarla görüşmüştü, ben direkt olarak görüşmedim. Herkes Real Madrid'de oynamayı ister Real Madrid sizi istiyorsa her şeyi bırakmak zorundasınızdır. Ama orada tarih yazabilir misiniz? Belki evet; ama bugün sonsuza kadar kalbimde olarak Galatasaray'a olduğu gibi ikonik bir futbolcu olamazdım" ifadelerine yer verdi.