Felipe Melo: Tarihin en iyi futbolcusu Lionel Messi

Felipe Melo, Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi'yi 'Tarihin en iyi futbolcusu' olarak nitelendirdi.

Bir dönem 'de forması da giyen Brezilyalı orta saha oyuncusu Felipe Melo, İspanyol basınına konuştu.

'nın Arjantinli yıldızı 'nin tüm zamanların en iyi futbolcusu olduğunu öne süren Felipe Melo, "Pele hakkında bir şey söyleyemem çünkü onun dönemine yetişemedim. Maradona ve Zico için de aynı şey geçerli. Yıllarca Messi'yi izledim ve muhteşem bir futbolcu olduğunu düşünüyorum. O, 'dan daha iyi. Cristiano sizin için 5 gol atabilir ama Messi hem 5 gol atar hem de takım arkadaşlarına attırır. Messi daha komple bir futbolcu" diye konuştu.

"Durdurmak için taktik fauller yaptık"

Daha fazla takım

Milli Takımı forması giydiği dönemde maçlarında Messi'yi tekme atarak durdurmaya çalıştıklarını da itiraf eden Felipe Melo, "Messi'yi marke etmek çok zor. Maçtan önce Messi'yi sırayla tekmeleme planı yaptık. Bunlar elbette ona zarar verecek şekilde değil, ritmini bulmasını engelleyecek ve onu sinirlendirecek taktik faullerdi" ifadelerii kullandı.